Buscan crear Comisión Investigadora sobre el estado de los ascensores de Valparaíso: comenzó recolección de firmas en la Cámara

La premisa de que los ascensores de Valparaíso son uno de los principales íconos de la ciudad contrasta diametralmente con su presente; esto, debido a que de los 16 que existen, sólo seis se encuentran operativos actualmente. De ellos, cinco pertenecen al Municipio porteño, mientras que uno es propiedad del Gobierno Regional.

14 licitaciones caídas, arreglos deficientes, problemas de operatividad, altos costos y falta de un reglamento tras ser declarados como transporte público, son sólo algunos de los problemas que tienen los funicolares, los cuales, a su vez, tienen de brazos cruzados a parte importante de la comunidad porteña que los utilizaba diariamente como transporte público y no como un ocasional paseo turístico.

Todos estos problemas –a los que se suma la reciente información de que el ascensor Cordillera estará en reparaciones por al menos cuatro semanas– fueron analizados por la comunidad –reunida en la Agrupación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso (Ascenval)– con el diputado Tomás Lagomarsino, quien confirmó diligencias para reunir firmas que deriven en la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara.

Respecto al objetivo de la eventual instancia legislativa, el parlamentario independiente (cercano al Partido Radical) explicó que se busca "investigar todas las acciones que han tomado la entidades gubernamentales u otras como el Municipio o el Gobierno Regional en pro de los ascensores para que estén en la situación actual. Pero más allá de buscar a los responsables, que es uno de los objetivos de las comisiones investigadoras, el planteamiento no es apuntar con el dedo a alguien en particular o a alguna entidad en particular, sino más bien poder buscar una verdad y a partir de eso plantear una propuesta de cómo enfrentar mejor esta situación".

Cabe hacer presente que este mismo viernes 12 de mayo comenzó la recolección de firmas para crear la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, para lo cual se necesita el respaldo de 62 parlamentarios. Una vez que se logren reunir y se constituya finalmente dicha instancia, tendrán 90 días para emitir un informe que revele qué ha pasado este tiempo con los ascensores y, además, incluya una propuesta.

En cuanto a las propuestas que se podrían generar, el diputado Lagomarsino señaló que "tiene que haber una entidad única que administre todos los ascensores, ya que tienen muchas complejidades en su administración, financiamiento y mantención". De paso, recordó que los elevadores porteños "no solamente son un atractivo turístico, sino que son realmente un medio de transporte para los porteños".

Justamente sobre esta base se posicionan los argumentos de César Andrade, presidente de la Agrupación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso, quien manifestó su defensa de los elevadores como un medio de transporte: "Si bien, son reconocidos por la ley como medio de transporte, en la práctica estos proyectos de restauración han sido más tratados como un proyecto arquitectónico", mencionó.

Este es uno de los plantamientos que el dirigente porteño espera que se aborden en la Comisión Investigadora del Parlamento, pues indicó que se busca "saber por qué el Estado, si bien, los declara como transporte público, aún al día de hoy no emite el Ministerio de Transporte la normativa que regula estos medios de transporte, como se regulan todos los otros. Entonces, en resumen, sentimos que el Estado trata a estos ascensores como si fueran un transporte de segunda clase".

Carla Allendes, integrante de Ascenval, comentó que "soy vecina del cerro Cordillera y utilizo el ascensor San Agustín todos los días, y cuando ese ascensor cierra tenemos que utilizar la calle Ramón Ángel Jara o Marambio, que no tienen buena pavimentación, o sus veredas están en malas condiciones, o hay problemas de seguridad o de iluminación. Entonces se vuelve un peligro mayor. Así que esperamos que con esto se le pueda dar una solución a los vecinos que tanto lo llevan esperando".

Por último, Silvia Vásquez, vecina porteña, dio cuenta de sus expectativas del trabajo que desarrolle la eventual Comisión Investigadora: "Esperamos, primero, que los diputados que trabajan en este momento en la Cámara tengan una ágil respuesta a esta comisión y se puedan incorporar a ella. Y segundo, ver la forma y la propuesta que puedan entregar ellos al nivel de autoridades políticas y que nos tiren otro golpecito de esperanza para que esto pueda funcionar", concluyó.

