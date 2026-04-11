Brutal asesinato en Tarapacá: Víctima fue atacada con un taladro

Un violento homicidio ocurrido en la Región de Tarapacá terminó con tres personas detenidas, luego de que un hombre de 40 años fuera atacado brutalmente por un grupo que utilizó distintos elementos, entre ellos un taladro.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, la agresión se produjo cuando la víctima fue interceptada por varios individuos. En ese contexto, el coronel Diego Salas, prefecto de Carabineros de Iquique, explicó que “la víctima de 40 años habría sido sorpresivamente abordada por un grupo de personas, quienes lo golpearon con elementos contundentes”.

El oficial agregó que durante el ataque “utilizaron un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que causó su muerte”.

Tras la agresión, el hombre habría sido trasladado en un vehículo y posteriormente abandonado en la vía pública, lo que permitió iniciar las primeras diligencias investigativas.

A partir de la revisión de cámaras de televigilancia, Carabineros junto a la Fiscalía ECOH lograron identificar el vehículo involucrado y a sus ocupantes, lo que derivó en la detención de tres sujetos.

Los imputados, de 49, 45 y 32 años, cuentan con antecedentes penales, y uno de ellos se encuentra en situación migratoria irregular.

En el procedimiento, personal policial incautó tres teléfonos celulares, el taladro presuntamente utilizado en el crimen, además de un bate y un cuchillo.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia y pasarán a control de detención en las próximas horas, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

PURANOTICIA