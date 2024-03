Botillerías en pie de guerra en Viña: Municipio reducirá patentes de alcoholes por superávit

Preocupación y molestia hay en el gremio de botilleros de Chile por la decisión de la Municipalidad de Viña del Mar de reducir la cantidad de patentes de alcohol en la comuna, caducando las que estén con atrasos en pagos o multas por infracción a la ley de alcoholes. “Es pésimo”, dijo el presidente de la Asociación Gremial de Botilleros de Chile, Marcial Pérez, quien recordó que dichas patentes son un derecho constitucional y pidió a la Alcaldía tener criterio para caducar, considerando el buen comportamiento anterior, estudiando caso a caso.

En una sesión extraordinaria, el Concejo Municipal aprobó la redistribución comunal de patentes de alcohol, instancia en la que la Alcaldía presentó a los ediles un plan de reducción de estos permisos en la comuna, a propósito del excesivo número de éstas en la ciudad, lo que supera el marco determinado por ley para Viña.

De acuerdo a lo expuesto por Verónica Díaz, directora del Departamento de Patentes del Municipio, actualmente en la comuna hay 616 patentes vigentes de este tipo de clasificación, pero que deberían ser 557, de acuerdo a la cantidad de habitantes de la ciudad, según el último Censo (334.248 personas), lo que significa que Viña del Mar está excedido en 59 patentes, al considerar que la normativa vigente -la ley 19.925- solicita otorgar una patente cada 600 habitantes.



“¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo a la Alcaldesa y al Concejo?”, dijo Díaz. “Es que en Depósitos de licores -categoría en la que entran las botillerías- que son 299 los dejemos en 260. No tocamos las patentes de bar porque son pocas y además en remate, cuando rematamos letras patentes se gana harto dinero para el Municipio. En las de cerveza generalmente tenemos muchas, entonces de las 221 proponemos quedar en 202. En las de minimercado son 26, también es una patente que no sale mucho porque es muy parecida a la de botillería, la única diferencia con la botillería es que puedes tener un negocio de abarrotes y ocupar un 10% para vender alcohol, entonces proponemos eliminar una y en este caso nos daría las 557. Pero aún así nuestra comuna va a quedar excedida”, explicó.



De esta forma planifican también lo que ocurrirá cuando se tengan los datos del nuevo Censo para la comuna. “En 3 años más nos vamos a ver de nuevo con este tema, pero vamos a tener un dato del Censo actualizado. Así que ahí si se va a notar un cambio, y si probablemente se generan más habitantes, a lo mejor ya no vamos a quedar en la condición de excedido, porque ¿qué trae como trastorno eso? Es que no podemos hacer transferencias de patentes. Nos ha pasado mucho con las botillerías, han funcionado 50 años en un lugar, quieren transferirlo a otra persona, pero hoy el plan regulador no lo permite y al estar excedidos tampoco podemos hacer nosotros las transferencias”.

Al respecto, el concejal Sandro Puebla comentó en el pleno que “no es un tema de mucha simpleza ir bajando patentes o quitarle las patentes ya entregadas a las personas, es un tema que es lento”, por lo que espera “que en algún momento se pudiese trabajar respecto de esta situación, sobre todo en los colegios, donde prolifera la venta de alcohol y tantas otras drogas. El alcohol no puede estar excediendo patentes en nuestra ciudad, pero este es un trabajo que se tiene que dar con más tiempo y trabajarlo delicadamente”.

Por su parte, el edil Carlos Williams explicó que “se estima que con el Censo actual, una vez se conozcan los antecedentes, debería aumentarse la población de Viña del Mar, quedaríamos un poco al tope respecto de la cantidad en la que hoy estamos excedidos. Cuando el comerciante no renueva la patente de alcohol en el tiempo que establece la ley, se caduca, o cuando a un local comercial se le pasa una cantidad de multas de infracción a la ley de alcoholes. Eso ocurre. De hecho, el mes pasado caducamos una por el no pago en el tiempo estipulado. Los que han pagado bien están bien, pero si son desprolijos y les cursan partes por infracción se les puede caducar”.

La redistribución de estas patentes fue aprobada por el Concejo de forma unánime y será enviada a la Delegación Presidencial Regional para su revisión final.

"NO ES LLEGAR Y CADUCAR"

Sin embargo, el presidente de la Asociación Gremial de Botillerías de Chile (Agbotch), Marcial Pérez, dijo que la decisión de la Municipalidad de Viña del Mar “es pésima, nos desfavorece muchísimo porque no es cosa de llegar y caducar una patente, porque es un derecho constitucional, y hay patentes que llegan años trabajando, no es llegar y eliminar una patente dejando a un microempresario y a su familia sin trabajo, eso significa eliminarlo completamente”.

El representante gremial expuso que hay que estudiar caso a caso, pues hay personas que pudieron haber tenido alguna situación personal para fallar en el pago: “Si hay una patente que nunca ha tenido un parte grave, que paga constantemente las patentes en tiempo y forma, y que en alguna vez se le olvidó, pero justificó ese olvido, además son dos veces al año que esto se tiene que pagar y el semestre pasado pagó bien, es un tema de sentido común y criterio. Ahora, si es una patente que constantemente tuvo problemas es distinto. Pero, por favor, no utilizar el criterio de que la junta de vecinos no está de acuerdo con la patente”.

Además, indicó que hay comunas que demoran en la entrega de la información para pagar. “Hay comunas donde a nuestros socios no se les dice en tiempo si su patente está renovada, entonces a veces pasa el tiempo y eso no es responsabilidad nuestra, sino del Municipio. Este tipo de cosas se tienen que evaluar y todas las patentes que ya existen y que están trabajando, se han renovado y están trabajando bien, no tienen por qué caducarlas por una razón de ley, porque la ley no es retroactiva. Si ya estoy funcionando antes de que operara la ley no tendrían por qué caducarlas. La patente es un derecho adquirido, constitucional, y nosotros como organización gremial vamos a apoyar al socio y decirle con todos los argumentos de la ley y abogados que defiendan y no pierdan sus patentes. Ahora bien, todos los botilleros saben que cuando se acumulan tres multas graves es cierre inminente de una patente, venta a menores de edad, cierre después de la hora, venta de drogas, pero si hay incivilidades por el entorno, que los vecinos no están de acuerdo u otros, eso no es resorte de un botillero. Nosotros vendemos, es parte de lo que dice la ley”.

PURANOTICIA