Bomberos de Viña destapa graves falencias de comunicación con Conaf, Senapred y Delegada Presidencial durante el megaincendio

Graves falencias en las comunicaciones y coordinaciones con otras autoridades y organismos son las que denunció el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que hubo durante las primeras horas del megaincendio del 2 y 3 de febrero en la Quinta Región, que dejó 135 fallecidos y 6.587 casas quemadas y 9.429 hectáreas consumidas.

Hasta la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados, respecto a esta enorme tragedia vivida en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, acudieron los comandantes de los Cuerpos de Bomberos de las ciudades Puerto y Jardín, quienes informaron sobre su actuar frente a lo que ocurrió aquel fatídico fin de semana.

En primer lugar, se hizo presente que la institución voluntaria de Viña del Mar fue blanco de un robo días antes del megaincendio. Específicamente el 20 de enero, delincuentes robaron un repetidor en el sector de Achupallas, equipo que resulta esencial para el éxito de las comunicaciones internas, según dijeron en la instancia legislativa.

Luego, se detalla el inicio de la emergencia, indicando que comenzó a un costado de la ruta 68, en el fundo Las Tablas, lo que originó que la carretera se cortara. Luego se propagó a ruta Las Palmas, que también generó corte de la vía. Lo mismo ocurrió en el Troncal Sur. Además, "quedamos sin comunicación telefónica, cortes de luz que duró 8 horas", según explicó el comandante de Valparaíso Vicente Maggiolo.

En lo que respecta a Viña del Mar, el comandante Patricio Brito explicó que a las 15:09 decretó el acuartelamiento de los voluntarios debido al comportamiento extremo e irregular del fuego. A las 17:38 se generó el primer llamado a la central de Bomberos, lo que fue constatado por la misma autoridad a las 17:55 desde el puente Las Cucharas. Así, a las 18:05 se declara la emergencia, que se vio aún más complicada con la caída del sistema de comunicaciones a las 18:17 horas. A las 18:26 se cae un árbol a la camioneta del comandante Brito, lo que calificó como un "momento trágico", además de poner énfasis en que hubo "varios intentos de comunicación fallidos". También dijo que "yo pedí apoyo a una máquina de rescate, pero con la mala comunicación que había nadie me escuchó, salvo un par de Bomberos que me anduvieron buscando".

Es así como en la presentación de las autoridades bomberiles, afirmaron que hubo muchas debilidades, como la falla en el sistema de comunicación, radial y telefónico entre los mandos y la central, debido a la quema de antenas. También dieron cuenta que hubo puntos altos de Viña del Mar sin accesos para los servicios de emergencias producto del caos vial en la comuna. Informaron de atrapamiento de máquinas de Bomberos por vehículos abandonados y siniestrados. Finalmente se expuso una difícil comunicación inicial con el puesto de comando de Conaf.

Luego, el comandante Patricio Brito comenzó a responder una serie de preguntas que le realizaron los diputados que integran la Comisión Investigadora, como por ejemplo que "en cuanto a autoridad que me haya llamado o ido a ver en el puesto que teníamos instalados en el Sporting, la verdad es que nadie... nadie se acercó. Sólo tuve comunicación con la Alcaldesa de Viña del Mar, que fue la única autoridad que se acercó a mí y con quien tuvimos muy buena comunicación".

De Senapred dijo que "nunca se acercaron a mí. Respecto al tema de las alarmas, cuando sonaban decían que era porque Bomberos solicitaba evacuar. Ese es el antecedente que tengo, pero no sé si es verdad". De Conaf comentó que "nunca tuve contacto con ellos, sólo el día que fui a conversar con ellos". Ante la insistencia que confirmara dichas palabras, Brito reiteró que "Conaf y Senapred en ningún momento se acercaron a mí. Cuando fui invitado al Cogrid tampoco se acercaron y no participé más porque me aburrí de esperar tanto, sabiendo que teníamos una catástrofe".

La autoridad del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín también dio cuenta de un hecho acontecido con la delegada presidencial subrogante al momento de la tragedia: "Le solicité un helicóptero para sobrevolar la zona porque íbamos a trabajar de noche. Me dijo que lo iba a ver, pero nunca más supe de ella", desclasificó.

Frente a todo lo revelado, el presidente de la instancia legislativa, diputado Tomás Lagomarsino, comentó que "al terminar de escuchar a los Cuerpos de Bomberos que han comparecido en la CEI, queda claro que no hubo aviso de que el fuego se dirigía a Viña del Mar y Quilpué. En particular, esto se supo por dos llamados a la central de comunicaciones de Viña, donde el comandante Brito constató esta situación en terreno a las 18:00 horas, despachó los recursos de Viña a las 18:05 al sitio donde iba a ingresar el incendio y de esto se enteró el comandante de Quilpué".

"Ni Viña ni Quilpué habían tenido comunicaciones de que esto iba a suceder, ni por Conaf, Senapred, ni la Delegación. Y ahí claramente hay una falencia, una negligencia incluso, que llevó a la menor preparación por parte de los organismos e instituciones de respuesta en la zona urbana el día de la emergencia. Con esa preparación podríamos haber estado más preparados para responder al incendio cuando éste llegara y con ello haber evitado muertes y pérdida de viviendas", agregó.

Por su parte, la diputada Camila Flores sostuvo que "fue muy categórica su respuesta y podemos dejar en evidencia en esta sesión, primero, la falta de coordinación de la autoridad política y administrativa de nuestra región, con Bomberos de Chile, los que abordaron esta emergencia solamente por sus propios protocolos, pero sin ninguna coordinación por parte de las autoridades, quienes tenían que ser las encargadas de tener una coordinación regional sobre la emergencia".

"Queda en evidencia, en definitiva, cómo la autoridad política y administrativa de la región, con absoluta inoperancia, no supieron enfrentar esta situación y si no es gracias a Bomberos de Chile, esto, por cierto, que pudo haber sido mucho más catastrófico aún de lo que ocurrió. Las autoridades políticas y administrativas llegaron tarde, no supieron llegar. Bomberos solos tuvieron que coordinarse, no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional, para poder recibir a los distintos voluntarios de los distintos cuerpos de bomberos que llegaron a nuestra región, pero la autoridad política y administrativa brilló por su ausencia", sentenció la legisladora.

