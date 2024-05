Bomberos afirma en comisión investigadora sobre megaincendio en la región de Valparaíso que "hubo una intencionalidad de producir daño"

La comisión de diputados que investiga el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso recibió a comandantes de distintos cuerpos de Bomberos para detallar la línea de trabajo que llevaron a cabo durante la catástrofe.

Inició las exposiciones el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Casablanca, Maximiliano Barrera. El voluntario relató la cronología del trabajo durante la jornada del 2 de febrero y los diversos focos que atendieron.

Entre sus conclusiones, señaló que “aquí hubo una intencionalidad de producir daño. Si la persona sabía o no la magnitud de lo que iba a causar, no lo sé, pero sí fue intencional”.

Continuó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo. En la sesión, detalló los incidentes entre las 00:00 del viernes 2 de febrero y las 10:00 horas del sábado 3, indicando que el incendio fue desproporcionado desde su inicio.

De acuerdo a su exposición, “para lo que fue la incidencia no recibimos ayuda adicional. Chile no está preparado para emergencias, nunca prevenimos. Cuesta estar preparado cuando las condiciones no están dadas”, enfatizó.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, por su parte, igualmente puntualizó las líneas de trabajo del organismo. Entre otros puntos, sostuvo que, por lo general, los incendios tienen el mismo comportamiento en la zona.

En su cierre manifestó que nunca habían tenido un incendio que “consumiera tanta superficie en tan poco tiempo, con avances rápidos y comportamientos variables y extremos”. No obstante, siempre estuvieron dando respuesta, acotó.

A su vez, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, Mauricio Mena, expuso la línea de tiempo que desarrollaron, señalando que todo fue demasiado rápido.

En este sentido, explicó que -inicialmente- participaron junto con bomberos, el equipo de emergencia de la municipalidad de Quilpué y Carabineros. Según expresó, en su caso, el apoyo de Conaf no fue suficiente.

En cuanto a recursos, dijo que su presupuesto no puede reducirse ni mantenerse. Explicó que “después de la pandemia tuvieron un alza de presupuesto del 30% en materia de equipamiento”.

“En Quilpué se compra el equipamiento para los bomberos nuevos por intermedio de la subvención municipal. Si hay un alza, nuestra subvención municipal baja por esta compra”.

