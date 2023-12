Bebé de dos meses fue víctima de quemaduras mientras se encontraba internado en el hospital de Quilpué

Un lamentable y complejo hecho afectó a un bebé de tan solo dos meses de vida, luego de que sufriera quemaduras en sus pies mientras se encontraba ingresado en el hospital de Quilpué.

El pequeño había sido internado en el Servicio de Pediatría del recinto médico producto de un cuadro respiratorio, momento en que se vio envuelto en la confusa situación.

“Ayer ya teníamos diez días en el hospital de Quilpué, entramos por un rhinovirus, ya estábamos por irnos para la casa, solamente se estaba esperando (que el bebé) tolerara la mamadera”, relató la madre del lactante Darian Campos, en conversación con Meganoticias.

“Yo solamente venía a mi casa a ducharme y volvía al hospital y me quedaba con él todo el día y todas las noches (...) En ese transcurso, cuando vuelvo al hospital, veo que está una enfermera y las ayudantes, el bebé está llorando. Me preguntan: 'Mamá, ¿se le cayó agua caliente encima del niño?', y yo le dije: 'No, ¿cómo se me va a caer algo caliente si vengo llegando?'”, añadió.

Continuando con su relato, la madre del pequeño asegura que el personal del recinto le explicó que se trataba de “una infección en la piel, y a leguas se ve que es una quemadura. Les pregunté: '¿Lo bañaron?', y me dicen que no, y estaba completamente bañado, con su cabello mojado, cambiado de ropa y todo eso. Lo habían bañado”.

“Ahí, en la sala donde estaba el bebé, hay como una ducha para guaguas y sale el agua muy caliente. Si uno no se percata, el agua sale primero casi que hirviendo. Después se hicieron las desentendidas y le querían dar antibióticos”, agregó Darian.

Bajo este contexto, fue la propia directora (s) del Hospital de Quilpué, la doctora Ximena Freitte, quien explicó que “estamos instruyendo todas las medidas administrativas al alcance del establecimiento de salud, para dilucidar qué situación y circunstancias provocaron dichas lesiones, entre estas medidas, la instrucción de un sumario administrativo y la presentación de una denuncia al Ministerio Público para determinar responsabilidades”.

“Este es un hecho puntual que no había ocurrido antes y que esperamos poder esclarecer para tranquilidad de la familia y del equipo de salud. El establecimiento se está ocupando de adoptar todas las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se repitan”, expuso la autoridad del recinto hospitalario al respecto.

Sobre el actual estado de salud del menor, la autoridad indicó que “fue trasladado al Hospital Gustavo Fricke donde ingresó a Cuidados Medios de la UPC pediátrica para el abordaje de sus lesiones, establecimiento en el que se mantiene estable”.

