Banderazos, volanteos y actos: Así cerraron sus campañas los candidatos al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso

Los 24 candidatos al Consejo Constitucional en representación de la región de Valparaíso efectuaron durante esta semana diversos actos para cerrar sus respectivas campañas, con miras a la elección de este domingo 7 de mayo, instancia donde los votantes de la zona escogerán a sus cinco representantes en este órgano que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Constitución para el país.

Banderazos, volanteos, charlas, debates y concentraciones fueron algunas de las actividades realizadas por los aspirantes al órgano constituyente, quienes repasaron sus principales ejes programáticos de cara al proceso eleccionario de este domingo.

Tal fue el caso del candidato de la UDI, Edmundo Eluchans Urenda, quien cerró su campaña con actividades en Valparaíso y Viña del Mar, donde conversó con vecinos sobre seguridad y el proceso que derive en la creación de una nueva Constitución. "Comenzamos a cerrar nuestra campaña en Valparaíso conversando con vecinos, dirigentes, dueños y colaboradores del comercio establecido, sobre seguridad y el proceso para redactar una nueva Constitución que nos permita vivir en paz y con respeto a nuestros derechos y libertades", señaló la carta gremialista, quien estuvo acompañado del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Su compañero de lista, pero del subpacto de RN, el independiente Gonzalo Ibáñez Santa María cerró su campaña con una actividad en Viña del Mar junto a los diputados Andrés Longton y Camila Flores, además de militantes y simpatizantes de toda la región de Valparaíso. Al respecto, el ex parlamentario sostuvo que "quisiera agradecer todo el apoyo recibido durante estos meses y sobre todo, el respaldo de los vecinos en la calle. Creo que esa fue la mejor sorpresa que me tocó vivir y además haber podido recorrer y conversar con personas en toda la región".

En la vereda del frente, desde la lista «Unidad para Chile», el independiente, pero respaldado por el PS, Aldo Valle Acevedo, concluyó su campaña agradeciendo a quienes lo apoyaron a lo largo de toda la región: "Agradecer con muchísimo sentimiento y emoción el trabajo de tantas y tantos que en las distintas comunas de la región de Valparaíso me acompañaron en este esfuerzo, volanteando, hablando con muchísimas personas. Agradezco a simpatizantes, adherentes, compañeros y amigos que me dieron aliento y me impulsaron a avanzar. Escuché esa palabra y me he sentido comprometido siempre con ella", sostuvo el ex rector de la U. de Valparaíso.

Su compañero de lista, el PS Marcelo Schilling Rodríguez, realizó un acto en Viña del Mar, donde estuvo acompañado de la senadora Isabel Allende y el diputado Tomás de Rementería. En la cita se destacó el apoyo recibido por la ex presidenta Michelle Bachelet, quien dijo que "quiero pedirles que apoyemos a Marcelo Schilling como consejero constitucional, representante de la región de Valparaíso. Es una garantía para nuestro país porque demostró sabiduría, responsabilidad y seriedad cada vez que asumió compromisos de gran complejidad, así que a apoyarlo este 7 de mayo”.

Desde la lista del Partido Republicano, una de las cartas más fuertes según varias proyecciones es el candidato Antonio Barchiesi Chávez, quien a través de un video subido a sus redes sociales expresó que "no queremos más comunismo, no queremos más mentiras, no queremos que las ideologías destruyan nuestro país y no queremos que los partidos políticos negocien nuestro futuro". Además, destacó el apoyo de José Antonio Kast, quien dijo que "es clave tener personas como Antonio Barchiesi que defiendan principios y valores para una sociedad libre y responsable".

El independiente, pero respaldado por Evópoli, Gonzalo Yuseff Quirós, de la lista «Chile Seguro», señaló que "agradezco de todo corazón el esfuerzo de cada uno de los que colaboraron en estos dos meses de campaña", agregando que "se pasaron". De igual forma, agradeció el apoyo de diversos rostros políticos del país, como el de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien a través de un video acompañándolo indicó que "realmente es un muy buen candidato para el Consejo Constitucional".

En la misma lista de Chile Vamos, la carta de RN, Leslie Briones Rojo, mencionó que "con muchas emociones, llegó el día; nuestro último día de campaña. Cuando comenzamos, aún previo a salir a terreno, el 8 de febrero, jamás imaginé lograr lo que hemos conseguido: el cariño y apoyo de toda una región. Gracias por tanto a todos nuestros parlamentarios, cores, alcaldes, concejales, amigos, brigadistas, voluntarios y a todos quienes se han sumado en el camino de cara a estas elecciones".

El militante del Partido Radical, Christian Inostroza Cabrera, de la lista «Todo por Chile», dijo en la recta final de su campaña que "no ha sido para nada fácil. Les agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo y por confiar en nosotros para liderar el cambio hacia un Chile mejor. Hemos trabajado incansablemente para escuchar las voces de nuestra comunidad y sus necesidades. Nos hemos comprometido a asegurar su seguridad y su crecimiento, y a fomentar en nuestro país la innovación. Pero también hemos asegurado que nuestros sueños estén alineados con los de nuestra comunidad".

De «Unidad para Chile», la carta del PC, Carolina Fernández Quezada, compartió en Valparaíso con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; y el diputado Luis Cuello. En ese contexto, agradeció el "apoyo y cariño" y sumó que "nos queda la convicción de haberlo dado todo recorriendo la región, hablando con cada vecino y vecina, compartiendo nuestro compromiso para escribir la nueva Constitución que represente nuestros anhelos de una sociedad con más derechos, más igualdad y más dignidad".

Su compañera de lista, pero de las filas de RD, Valeria Cárcamo Vidal, decidió dar cierre a su campaña con un banderazo realizado en las calles de Viña del Mar, desde donde agradeció el apoyo recibido en estos meses: "¡Gracias a todos quienes se desplegaron por todo el territorio de la región de Valparaíso! Y gracias a todas las personas con quienes compartí y conversé en calles, cerros y barrios. ¡Vamos, tu voto Vale para avanzar a un Chile más justo, más seguro y en unidad!".

Luigina Pruzzo Guerra, de Evópoli, manifestó en su cierre de campaña que "estos meses han sido intensos, difíciles, con un Chile con heridas, con problemas sociales importantes, con niveles de delincuencia, con inflación y problemas que afectan a los chilenos". Junto a ello, la carta de «Chile Seguro» reconoció que "esta nueva Constitución no ha tenido principalmente el recibimiento o no ha sido prioridad para los chilenos".

Este recorrido por los cierres de campaña concluye con Marco Antonio Núñez Lozano, carta del PPD en la lista «Todo por Chile», quien con una actividad en el Valle del Aconcagua junto a adherentes dio las gracias por su apoyo en estas semanas previas a la elección: "Muchas gracias a todos por asistir a nuestro cierre de campaña", dijo.

