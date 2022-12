Avanza proyecto de reposición del CESFAM Las Cañas en Valparaíso tras aprobación técnica y económica

Tras una serie de pasos completados por parte de la Municipalidad de Valparaíso para el proyecto de reposición del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Las Cañas, este miércoles 14 de diciembre, se informó, desde el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESOF) que el perfil de diseño arquitectónico, realizado por profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio porteño y presupuestado en 107 millones de pesos, cuenta con recomendación satisfactoria (RS), lo que se traduce en aprobación técnica y económica para su realización.

Este proyecto, presentado a fines del 2021 al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, fue aprobado técnicamente por el Ministerio de Salud y hoy por parte de la SEREMI MIDESOF, quienes se pronunciaron de forma favorable ante el perfil diseñado por la alcaldía porteña, el cual requiere nuevamente el pronunciamiento del MINSAL para su financiamiento durante el año 2023 y posterior inicio de obras, la cual se estima pueda realizarse durante el 2024.

Al respecto, el Director de la Secpla de Valparaíso, Alejandro Escobar Lobos, comentó que “esta es una excelente noticia para la comunidad de Las Cañas, el Litre y La Cruz, así como para los y las funcionarias del CESFAM que por fin tendrán instalaciones adecuadas para otorgar y recibir las prestaciones de salud tan necesaria para los cerros de Valparaíso. Valorar el trabajo mancomunado de las organizaciones sociales del territorio, de los sindicatos de salud, del área de salud de la Corporación Municipal y de todas y todos los profesionales de Secpla, quienes condujeron y lideraron este proceso, para hacer posible que hoy contemos con esta aprobación técnica. Del mismo modo destacar el compromiso municipal por adquirir el terreno y así acortar los tiempos de la ejecución de este tan anhelado proyecto”.

Compra de terreno para CESFAM

En paralelo a la obtención de las respectivas aprobaciones técnicas del proyecto, el municipio inició durante el 2022 la gestión de la compra del terreno donde se construirá el futuro CESFAM, el cual se ubicará en el Cerro La Cruz. Se trata de un sitio de 2600 metros cuadrados, avaluados en 320 millones de pesos y que el municipio comprará con fondos propios a inicios del 2023, según lo estipulado en la promesa de compraventa ya firmada con el dueño del lugar.

Respecto a esta importante noticia para Valparaíso, el alcalde de la comuna, Jorge Sharp, comentó que “este es un importante paso, ahora podremos avanzar en la compra del terreno que gracias a la aprobación del Concejo Municipal realizaremos con recursos propios. Luego presentaremos el proyecto al Ministerio de Salud, cuyo financiamiento se aproxima a $5500 millones. El Estado tiene una deuda con estas comunidades y todas estas gestiones apuntan a resolverla lo antes posible. Es una buena noticia para las comunidades de Las Cañas, La Cruz y El Litre, como también para los equipos del Cesfam que contarán con mejores condiciones para la producción de la salud en el territorio".

Por su parte, Isaac Alterman, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO) destacó que “es una excelente noticia que comience ya de manera concreta a desarrollarse este proyecto del CESFAM Las Cañas, que es una demanda muy sentida por la comunidad del mismo cerro. Esto tiene que ver también con una coordinación entre las distintas instituciones de salud, que permitió finalmente que el municipio comprara y se aprobara a través del Concejo Municipal, la compra de los terrenos para poder construir este CESFAM. Ahora, estamos a la espera de que empiecen las etapas de diseño y que sea en conjunto con la comunidad, por lo tanto, la comunidad está contenta por este tremendo avance que va a tener el Cerro de las Cañas".

Finalmente, Mauricio Salazar, dirigente del Centro Comunitario Las Cañas y padre de Amelia, quien falleció el año 2017, comentó que "recibimos la noticia de este primer trámite con bastante esperanza. Nosotros hace cinco años que estamos en la lucha por la reposición del CESFAM después de la muerte de nuestra pequeña hija Amelia, entendiendo que el CESFAM Las Cañas no se ha reconstruido desde el mega incendio del 2014. Recibimos de verdad con mucha esperanza de que se está haciendo algo. Han sido muchos años, más de nueve años del mega incendio, y creemos que la gente del cerro no puede seguir esperando, los trabajadores, las trabajadoras no pueden seguir atendiéndose en esas condiciones. Este es el primer paso. Esperamos que las autoridades sigan agilizando mucho más los trámites, porque entendemos que construir un CESFAM requiere de una logística mayor”.

