Autoridades se reúnen para definir nuevo complejo hospitalario para Valparaíso

Con el propósito de avanzar en el desarrollo del complejo hospitalario para Valparaíso y en la búsqueda del terreno para el Hospital Carlos Van Buren, el Gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca y el director del Servicio Valparaíso- San Antonio, Fernando Olmedo, convocaron a los servicios públicos, parlamentarios, consejeros regionales, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI de Valparaíso, para fortalecer las coordinaciones que llevarán a concretar y optimizar una red de establecimientos asistenciales que respondan a las demandas urgentes de salud de la comunidad.

El gobernador valoró la alta convocatoria de las autoridades y representantes de los servicios públicos y Fuerzas Armadas para la conformación de un comité intersectorial: “Hoy las necesidades en materia de salud son tremendas en la región, ya que estamos viviendo una crisis sanitaria y el Hospital Carlos Van Buren que forma parte de nuestro patrimonio, juega un rol fundamental porque atiende pacientes de la tercera, cuarta y la quinta región y por tanto, la creación de este comité intersectorial ha determinado finalmente la creación de dos comités de trabajo: una de búsqueda de terreno y otro que será una comisión técnica que abordará aspectos de seguridad, cota de inundación, accesibilidad, aspectos técnicos y por tanto estamos contentos con una amplia convocatoria. Hoy convocamos y llegaron todos los servicios y eso da cuenta de que existe un compromiso absoluto de la salud como un derecho, como con un principio ético y moral para garantizar la vida de todos los que vivimos en esta región”.

Por su parte el director del Servicio, Fernando Olmedo destacó el compromiso de las instituciones presentes señalando que: “Hemos tenido una importante reunión de trabajo convocada por el gobierno regional y el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio, con una amplia participación de los distintos servicios públicos para definir el destino del nuevo hospital Carlos van Buren de Valparaíso, en la definición de terrenos en el que hay normativas técnicas, entre otras: la cota 30 de inundación, el acceso vial y el mejor flujo en el caso de las urgencias”.

Añadió que “se ha evidenciado un alto compromiso de las instituciones participantes, se sintió un respaldo muy significativo y por lo tanto estamos con las esperanzas puestas en que el proyecto pueda cumplir el objetivo de desarrollarse en el menor tiempo posible lo que significa un tremendo aporte y descongestión para la red del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio”.

A la conformación del Comité asistió el diputado Tomás Lagomarsino quien consideró la reunión como un importante hito “estoy muy contento porque el día de hoy, hemos avanzado de forma importante en la concreción de un nuevo hospital Carlos Van Buren para Valparaíso. Hay que considerar que este es un proyecto que trasciende a un gobierno en particular, pero que en este gobierno del presidente Gabriel Boric, podemos dar paso gigantes impulsando la definición del terreno, dónde se va a construir, estudios previos, estudio preinversional, estudio médico arquitectónico (PMA), el diseño y obtención de recursos para la licitación del diseño y la construcción. No me cabe duda que este va a ser un esfuerzo muy grande, que va a incluir al SSVSA, a la Seremi de Salud, al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a distintos servicios para concretar el proyecto de un nuevo Hospital Van Buren que le va a cambiar la cara a la salud de nuestra comuna y en particular de todo el SSVSA”.

El director del Hospital Carlos Van Buren, Dr. David Gutierrez, presente en la conformación del comité indicó que “hoy avanzamos. De verdad me emocionó ver a todos los servicios públicos de Valparaíso por el hospital de los porteños, estoy genuinamente contento porque estamos articulando una red de un servicio de salud, que necesita un hospital nuevo y tenemos el apoyo del gobernador y lo sentí de todos los que vinieron con distintas y complementarias opiniones aunados para hacer una mejor salud para nuestra gente, el que además involucra a más provincias para atender”.

Al término de la reunión se concertó la conformación de dos subcomisiones del comité intersectorial: una subcomisión técnica y la segunda de búsqueda de terreno propiamente tal, para el nuevo complejo hospitalario del Hospital Carlos Van Buren. El plazo de entrega para las propuestas, se realizará en la próxima reunión del comité durante la primera quincena de julio.

El comité intersectorial estuvo conformado por: Gobernador Rodrigo Mundaca; Director SSVSA Fernando Olmedo; Seremi de Salud Lorena Cofré; Diputado Tomás Lagormarsino; Consejero Regional Manuel Millones; Consejero Regional y presidente de la Comisión de Salud Roy Crichton; Director Hospital Carlos Van Buren Dr. David Gutierrez; Director SENAPRED Felipe Estay; Director regional IND Juan Bustamante; Directora área de Salud Municipal Valparaíso Mónica Riveros; Director SECPLA Municipalidad de Valparaíso Alejandro Escobar, Comandante de la Guarnición del Ejército de Valparaíso Coronel Luis Céspedes Wied.

Encargado de la unidad de inversiones de Salud, Lester Campos representando a la Seremi de Desarrollo Social; Encargado de Suelo, Ignacio Hernández, Seremi de Vivienda y Urbanismo; Encargados de inversiones Javiera Sánchez e Israel Freire, Seremi de Salud; Jefe de gabinete del Seremi de Bienes Nacionales, Felipe Cueto; Encargada de la Unidad de Infraestructura del Departamento de Planificación Paulina Medina Seremi de educación; Álvaro Nuñez, profesional de la División de la Seremi de Transporte; Fernando Soto representando al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En representación del Jefe de Carabineros de la V zona asistió el jefe de gabinete zona de Valparaíso, Coronel Lincoyan Valenzuela; Teniente Coronel Pablo Salazar Moya en representación de Prefecto de Valparaíso.

Representando a la Armada; el capitán de fragata Gonzalo Pedreros y Capitán de Navío Ricardo Camacho.

Representando a la PDI asistió Comisaria Jessica Farías Zapata y Comisario Christian Derdenan.

De la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio: Miguel Mujica, subdirector de Desarrollo Institucional de la Dirección SSVSA; Luis Vergara jefe de Participación Social y Trato al Usuario y Alberto Marín, secretario ejecutivo de la Comisión Intersectorial: búsqueda de terreno para el complejo Hospitalario de Valparaíso.

PURANOTICIA