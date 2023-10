Aumentan dotación policial y permiten guardias privados para proteger edificios afectados por socavones en Reñaca

La Mesa Técnica que aborda el trabajo de los socavones en Viña del Mar, encabezada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, se reunió con los administradores y vecinos de los edificios Kandinsky, Miramar y Santorini, para explicar los diversos procesos que se ejecutan en la zona con relación al relleno de los socavones, el reforzamiento de la seguridad y la energización de las torres que se está analizando en conjunto con Chilquinta.

La delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, comentó que "estamos cumpliendo que hicimos con los vecinos y vecinas de poder sostener estas reuniones en donde se pudiese abordar el estado de las obras, el estado del arte respecto del protocolo de mudanza y, en este caso, también poder profundizar las medidas en materia de seguridad hemos tomado y adoptado en conjunto con Carabineros".

"Creemos que fue una reunión bastante positiva donde pudimos dar cuenta de estos detalles, recibir algunas miradas respecto de aquello y dar mayor certeza y responder a esta necesidad, a esta demanda que se nos ha hecho, que no sólo comprendemos, sino que atendemos al momento de empatizar con lo que están pasando los vecinos y vecinas del sector", agregó.

En torno a las medidas de seguridad, una de ellas es la mayor presencia policial, que se establece en virtud del análisis que pueden realizar las distintas fuentes policiales; otra es poner a disposición mayor tecnología, en este caso con los drones, por las 24 horas, los 7 días de la semana, en puntos de difícil acceso; y la activación de sistemas privados de seguridad, con lo que ya se puede avanzar, pues las condiciones técnicas actuales son muy distintas a las que había hace tres semanas atrás.

Rodrigo Fernández, vocero de los vecinos del edificio Miramar, señaló que “hay dos contrapuntos bien grandes: desde el punto de vista técnico de ingeniería, el director de Obras Públicas, Pedro Plaza, la verdad que nos dio una tranquilidad. Yo pensé que no me iba a ir tan tranquilo desde el punto de vista de la obra. Hay planos, hay plazos, tipo de obra que se está haciendo que nos da una tranquilidad que yo pensé que no íbamos a tener hoy día y que íbamos a tener que seguir esperando”.

Según, el vocero de los vecinos, “vimos desde los planos, los plazos, el tipo de ingeniería que se está haciendo, por eso fue una reunión larga. Nos explicaron el paso a paso de cada una de las actividades que se están haciendo y las que vienen. Nosotros planteamos nuestro contrapunto sobre plazos, tiempos y otras cosas y la verdad que fue tomado de la mejor manera. Desde ese punto de vista de la obra, la obra gruesa, que al final es el gran problema que tenemos, nos vamos súper tranquilos”.

Sobre la solicitud de contar con guardias privados, Rodrigo Fernández aseguró que “efectivamente también va a pasar lo de los guardias, pero que se note, que esté claro que no van a haber guardias dentro del perímetro, porque no se puede, porque hay un perímetro de seguridad y hay que salvaguardar la vida de las personas. Pero siempre lo que se pidió por el perímetro se va a hacer a través de la obra, a través del MOP. Entonces, todos los temas de seguridad yo creo que hoy día están muy cubiertos, muy cubiertos”.

