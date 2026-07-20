Aumentan a cinco las personas fallecidas en la región de Coquimbo debido al sistema frontal

Carabineros confirmó al menos cinco víctimas fatales a consecuencia del sistema frontal que azota a la región de Coquimbo. En tanto, luego de declarar Estado de Catástrofe, el Presidente José Antonio Kast informó que se trasladará a la región.

Acerca de los fallecidos, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, confirmó al menos dos nuevos víctimas fatales en esa comuna, mientras que la jefa comunal de La Serena, Daniela Norambuena, indicó que "lamentablemente son dos personas ratificadas fallecidas: una mujer de 35 años en el sector de El Cajón de Romero; y también otro hombre en el sector del Chacay".

En tanto, la Oficina del Presidente informó que a las 14:30 horas el Mandatario iniciará viaje a la región de Coquimbo para inspeccionar en terreno el impacto del sistema frontal y coordinar las próximas acciones asociadas al Estado de Excepción de Catástrofe por Calamidad Pública decretado para dicha región.

Cabe señalar que el jefe de Estado viajará acompañado del ministro de Defensa, Fernando Barros, y de la ministra de Salud, May Chomali.

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