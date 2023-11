Audio de Hermosilla salpica a Andrea Molina: investigación al factoring revela operaciones por $7.539 millones con la ex Diputada UDI

El audio donde el dueño de Factop, Daniel Sauer, y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, dan cuenta de pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha comenzado a salpicar a otras figuras del mundo político nacional, donde el nombre de la ex diputada por la región de Valparaíso y ex candidata a la Alcaldía de Viña del Mar el 2021, Andrea Molina Oliva, aparece vinculado.

Según un nuevo reportaje del Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper) de Chile, un archivo interno de la empresa Factop da cuenta que entre 2015 y 2023 se realizaron operaciones con figuras políticas, como integrantes de la familia Alessandri, por $229 millones; una sociedad del ex presidente Eduardo Frei, por $3.855 millones; y la ex parlamentaria y ex presentadora de TV, Andrea Molina, por $7.539 millones.

El mencionado archivo está en poder de la Fiscalía Oriente, la cual se encuentra investigando las operaciones de esta empresa dedicada al factoring, donde aparecen mencionadas personas y sociedades que entregaron facturas, letras de cambio y cheques, a cambio de efectivo; engrosando el número de personas que están siendo indagadas luego que el propio Ciper revelara el audio donde se habla de las coimas.

En el contexto de los cobros de deudas entre Factop y sus clientes, el archivo interno del factoring, específicamente en el relacionado a su reorganización, se indica que Andrea Molina le debe $500 millones, aunque ella sólo reconoce $90 millones. A pesar de aquello, el registro interno habla de operaciones por $7.539 millones, por acciones realizadas entre fines del año 2016 y mayo del año 2023, vale decir, en la parte final de su segundo periodo en la Cámara, su posterior campaña para el Senado de la región de Valparaíso y durante su candidatura a la Municipalidad de Viña del Mar.

Ciper sostiene que el nombre de Andrea Molina aparece en 457 documentos que fueron factorizados por Factop, los cuales habrían sido emitidos hasta el 15 de mayo de 2023, es decir, dos meses antes que la empresa solicitara su reorganización y presentara un escrito ante el Juzgado dando cuenta de sus activos y pasivos. Además, de los $7.539 millones, se indica que en los archivos relacionados a la ex Diputada hay otros factoring asociados, como Finameris, Tanner Servicios Financieros e Interfactor.

Es así como se mencionan también las sociedades constituidas por la ex autoridad de la V Región en su carrera, ya sea televisiva como política: «Andrea Molina y Compañía Limitada» y «Diseños Ecoimagen Limitada», constituida junto a su esposo Gerald Kleinfercher; «Inversiones Infinito Limitada», creada el 2005 junto a su segundo esposo, Gonzalo Rojas, quien fuera director de Bethia, Mega y Sodimac, entre otras.

También compartió sociedad con Paola Bobadilla, la encargada de prensa de la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, quien también fue asesora externa de ese partido durante el año 2018: se trata de «Multiplica Comunicaciones Limitada», creada el 2005; y luego, el 2007, con otras dos sociedades, llamadas «Multiplika Comunicaciones y Producciones Limitada» y «Multiplika Comunicaciones Limitada». El 2022, en tanto, creó junto a Aldo Lacalle González, «La Bodeguita SpA».

Respecto a la deuda de Molina con Factop, que según la empresa es de $500 millones, pero que la ex Diputada afirma que no supera los $100 millones; el abogado de la ex militante UDI, Andrés Bustos, señaló a Ciper que la diferencia de montos "se va a impugnar y se están evaluando tanto acciones civiles como penales". Desde su círculo interno también indican que la ex Diputada entregó tres cheques que cubrían los $90 millones, más un interés a favor de la empresa. También se habla de 20 cheques en blanco, los cuales –según Ciper– habrían sido "llenados arbitrariamente por Factop".

Sin embargo, el registro interno de la empresa de factoring dice que los primeros cheques a nombre de Andrea Molina no superan los $2 millones, cifra que no dejó de aumentar. Por ejemplo, en enero de 2021, cuando era la carta de Chile Vamos para el Municipio de Viña del Mar, se giró un documento por casi $25 millones, cheque en el que aparece asociado el nombre del factoring "Tanner". Este año también aparecen cifras que van entre los $7 millones a los $47 millones, algunos que tienen el mes de junio de 2023 como fecha de vencimiento, y que superan los $50 millones.

