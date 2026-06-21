Asmar repara buque pesquero chino bajo estricta fiscalización en Talcahuano

Otra nave de la flota pesquera china ingresó a uno de los diques flotantes de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), en Talcahuano, con el objetivo de realizar trabajos de reparación, en medio de las alarmas del sector pesquero nacional por la presencia masiva de estos navíos en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Según informa el Portal Portuario, la nave también fue sometida a fiscalización en un operativo conjunto de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud de la Región del Biobío y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

En línea con lo comunicado por Sernapesca, la acción buscó verificar el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional que regula el uso de terminales marítimos locales por parte de flotas extranjeras, en momentos en que estas operaciones se encuentran bajo la lupa pública. No se informó sobre ningún tipo de resultado tras el operativo.

En el caso particular de Sernapesca, es el encargado de verificar los historiales (tracks) de navegación, la transmisión de los equipos satelitales y las bodegas de los buques para constatar que coincidan con la condición de pesca declarada. Este procedimiento es obligatorio para todas las unidades que soliciten ingresar al país.

Aunque los organismos fiscalizadores no revelaron el nombre del pesquero, un cruce de datos en la plataforma de seguimiento MarineTraffic permite identificar que se trata del Ning Tai 97, según publicó Portal Portuario.

La nota añadió que lo anterior se confirma al contrastar el indicativo “BZUB3” visible en su casco -presente en una de las fotografías divulgadas por Sernapesca- con los registros oficiales de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC).

De acuerdo con los registros de la NPFC, la embarcación de bandera china dispone de una autorización oficial de pesca otorgada por su país de origen el 12 de julio de 2024. Dicho permiso habilita al navío para la captura de pota o calamar volador en aguas internacionales. Al estar vigente hasta el 31 de marzo de 2027, el documento ampara legalmente sus faenas extractivas bajo el marco normativo internacional.

OTROS DOS BUQUES EN ASMAR

Según Portal Portuario, en febrero de 2026 trascendió que Asmar prestó apoyo logístico a dos buques pesqueros chinos sancionados por Estados Unidos. Los hechos se remontarían al primer semestre de 2025, cuando ambas naves recalaron en dependencias de la compañía estatal en Talcahuano mientras figuraban en el listado de penalizaciones del Departamento del Tesoro de la nación norteamericana; un escenario que, cabe precisar, no corresponde al caso del Ning Tai 97.

La reparación y fiscalización de la nave ocurre en un momento en que el sector pesquero chileno se encuentra en alerta por la masiva presencia de navíos chinos en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país. Esta situación ya había sido advertida en octubre de 2025 por la organización internacional de conservación marina Oceana, la cual detectó un incremento del 1.628% en el ingreso de estas embarcaciones a puertos chilenos.

Chile reforzó su compromiso global contra la pesca ilegal al suscribir en 2009 el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), tratado internacional diseñado para prevenir, desalentar y eliminar la pesca no declarada y no reglamentada.

Lo anterior complementa la legislación nacional vigente desde 2004, la cual regula el uso de puertos por parte de naves extranjeras mediante controles estrictos para el acceso a los terminales marítimos del país.

Sin embargo, los datos institucionales de 2025 revelaron un impacto directo tras el ingreso de China al Amerp, ya que las solicitudes de recalada de la flota asiática experimentaron un salto drástico, pasando de ocho registradas en 2024 a 130 en pocos meses.

Ante este escenario, Directemar detalló en 2025 que “una vez que Sernapesca recibe la solicitud de ingreso a puerto, como autoridad competente, revisa que la nave extranjera cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, verificando por ejemplo el track de navegación para descartar que haya realizado pesca en aguas nacionales, y una vez que recala, se organiza una comisión de servicios públicos para inspeccionar la nave”.

PURANOTICIA