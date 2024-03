Así será el Plan de Reconstrucción para Viña, Quilpué y Villa Alemana: Gobierno se comprometió a presentarlo esta semana

En la antesala a la presentación del Plan de Reconstrucción tras el megaincendio que consumió más de 8 mil hogares en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, se conocieron algunos detalles acerca de esta iniciativa que está a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien lidera a un equipo que contempla a otros secretarios de Estado y expertos en pos de poder superar esta catástrofe.

En primer lugar, se indicó que los incendios del 2 y 3 de febrero en la región de Valparaíso afectaron a 5.732 viviendas en Viña del Mar; 2.253 en Quilpué y 117 en Villa Alemana; catastrando a un total de 21.031 personas en las tres comunas. En cuanto al nivel de afectación a viviendas y enseres, esta cifra llegó al 91% del catastro.

Otros datos expuestos dicen relación con la tenencia de las viviendas, donde el 39% son propietarios; el 13% son arrendatarios; el 19% vivían como allegados o en sitios cedidos; y un 28% en situación de ocupación irregular. Además, el 40% de los hogares catastrados se compone de niños, niñas y adolescentes; el 33% de personas mayores; y el 5% de personas en situación de dependencia o discapacidad.

Con esta información como base, se dieron a conocer algunos detalles preliminares de cómo será el Plan de Reconstrucción que –se espera– presentará esta semana el Gobierno. "Es un plan con persepectiva de mediano y largo plazo, que trabajamos con mucha responsabilidad y que lo comprometimos para la tercera semana de marzo", señaló la ministra Toro, quien aseguró que "no hay plan de reconstrucción que se haya presentado en menos de dos meses" y que para su elaboración incluso se tomó contacto con el fallecido ex presidente Piñera y la ex presidenta Bachelet.

SEIS ENFOQUES

Esta iniciativa tendrá seis enfoques, que comienzan con la «Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres». Y es que la secretaria de Estado explicó que la reconstrucción "no debe ser tal cual estaba todo, sino que considerando los nuevos riesgos que se identifican". De igual forma, sostuvo que se trata de un enfoque obligatorio en la Política Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

El segundo enfoque tiene que ver con los «Derechos», tanto de los niños, niñas y adolescentes; de las personas mayores; y de las personas con discapacidad que fueron catastrados en la fase de elaboración del plan y que ya fueron cifrados con anterioridad.

Luego está la «Seguridad», calificado como una "preocupación importante" de quienes habitan las zonas siniestradas, pese a contar con resguardo policial y hasta militar. En este punto también se considera la forma en que se reconstruirán los barrios.

Le sigue el enfoque de los «Cuidados», que dice relación con la forma en que se reconstruyen los barrios, pensando en los cuidados y en las maneras en que las comunidades afectadas por el megaincendio se organizan para salir adelante.

El quinto punto es el de «Género», tildado por la Ministra de Desarrollo Social como "muy importante" porque se trata de un enfoque transversal de la acción del Estado, con aplicaciones concretas en las distintas reconstrucción en las que se ha trabajado. "No es algo abstracto, sino que se concreta en medidas específicas", dijo Toro.

El último ítem expuesto por el Gobierno dice relación con la «Participación y Transparencia», que a juicio de la encargada del plan "será muy importante cumplirlo".

SIETE EJES PRIORITARIOS

La segunda parte del Plan de Reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero considera siete ejes prioritarios, que comienzan con el de «Bienestar Integral», tanto en los ámbitos comunitarios, de cuidados y de beneficios sociales.

El segundo eje es el más extenso y más complejo de ejecutar: «Habitabilidad». Y es que dada las características de esta emergencia, se habla de componentes como reparación y resposición de viviendas, regularización de títulos de dominio y loteos; asentamientos precarios y tomas; y normativo y de gestión. En este punto, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo será clave, asoman cinco alternativas: autoconstrucción asistida; construcción en sitio propio; con empresas productores de viviendas industrializadas; construcción de pequeños condominios; y adquisición de viviendas ya construidas.

Luego aparece el «Entorno Urbano», con ítems como el equipamiento urbano y comunitario de las zonas siniestradas; la recuperación y construcción de parques y plazas; la macrourbanización; seguridad, vialidad; y normativo y de gestión.

En cuanto a la «Infraestructura de redes», el Gobierno explica que este eje contempla la red de agua potable y saneamiento; la red asistencial; la red de transporte y conectividad; la red de telecomunicaciones; y el servicio educacional.

En «Territorio y Sustentabilidad» se habla de obras de mitigación y prevención en los sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, además de la restauración y protección de la biodiversidad de estas mismas comunas siniestradas.

El penúltimo eje tiene que ver con la «Reactivación Productiva», que incluye una serie de medidas para la promoción de la autonomía económica para la protección del capital de trabajo y la reactivación de la actividad económica de las tres ciudades.

Finalmente se menciona la «Institucionalidad para la Reconstrucción», el séptimo eje que contempla planes de gestión y organización institucional, además de normativo.

Como ya se ha indicado, será esta semana –aún sin un día definido– cuando el Gobierno, a través de la ministra Javiera Toro, dé a conocer los detalles del Plan de Reconstrucción tras la tragedia más grande desde el terremoto con posterior tsunami del 2010.

PURANOTICIA