Asesinan a balazos a adolescente de 16 años en su casa de Chiguayante

La PDI investiga el homicidio con arma de fuego de un menor de 16 años que quedó al descubierto durante la madrugada de este sábado en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

El comisario Cristóbal Ramírez, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que el crimen ocurrió en el inmueble de la víctima, ubicado en la población Nuevo Amanecer.

"Un grupo de personas llegó hasta el domicilio de la víctima, donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble", indicó.

El adolescente resultó gravemente herido y fue trasladado por sus familiares hasta el SAR de Chiguayante, donde se constató su fallecimiento.

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