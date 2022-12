Arresto domiciliario para ex Intendente de Tarapacá: Miguel Ángel Quezada fue formalizado por fraude al Fisco

Miguel Ángel Quezada, ex intendente de Tarapacá entre 2018 y 2021, quedó bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total y el arraigo nacional tras ser formalizado por la Fiscalía de Iquique junto a otros dos ex funcionarios públicos y cinco privados por el delito de fraude al Fisco.

Juan Zepeda, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la fiscalía de Iquique, explicó que los imputados infringieron el deber de “resguardar del patrimonio fiscal”.

La ex autoridad regional y los otros imputados fueron acusados de la adquisición y distribución de cajas de alimentos durante la emergencia sanitaria por covid-19 del año 2020 por "tratos directos o por transferencia de fondos a empresas que no se dedicaban al rubro respectivo o no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado”, señaló el persecutor.

Además, se les acusa de pagar sin justificación un sobreprecio por las cajas, a pesar de existir mejores ofertas en el mercado.

Se detalló que fueron más de 45 mil cajas de alimentos las que se compraron, por las que se pagaron $10.000 de sobreprecio por cada una, provocando un perjuicio fiscal de cerca de $468 millones.

La fiscalía había solicitado prisión preventiva para los imputados, pero el magistrado del Juzgado de Garantía de Iquique no otorgó dicha cautelar, sino que solo el arraigo nacional para todos, arresto domiciliario nocturno para los tres ex funcionarios públicos y la firma mensual para los privados.

Además, se determinó un plazo de 12 meses para la investigación del caso.

PURANOTICIA