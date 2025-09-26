Armada emite aviso especial frente a probabilidad de trombas marinas: conozca las comunas que podrían verse afectadas

La Armada emitió un aviso especial por probabilidad de trombas marinas para este viernes en el borde costero, entre el Golfo de Arauco y la región de Los Ríos.

Cabe recordar que el último evento de este tipo se registró el domingo 21 de septiembre recién pasado en Caleta Lenga, ubicada en la región del Biobío.

En esta oportunidad, el fenómeno se registraría entre las 06:00 y las 15:00 horas y afectaría a Talcahuano, Tomé, Lota, Coronel y Arauco, en la región del Biobío; a Tirúa, Puerto Saavedra, Toltén y otras localidades costeras de la región de La Araucanía; y a Valdivia y Corral, en la región de Los Ríos.

El Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano explicó que este fenómeno está relacionado con un sistema de baja presión en el océano, sumado a condiciones de inestabilidad atmosférica y posible desarrollo de nubes convectivas, factores ideales para la formación de trombas marinas.

La ventana crítica de mayor atención está fijada entre las 09:00 y las 15:00 horas, tramo horario en que las condiciones serían más favorables para su formación.

La Armada llamó a la población costera a estar atenta a actualizaciones del pronóstico meteorológico, seguir las instrucciones de las autoridades y no exponerse innecesariamente a condiciones peligrosas.

Las trombas marinas son columnas de aire en rotación que se extienden desde una nube hasta la superficie del mar. Aunque suelen durar pocos minutos, pueden generar daños significativos si tocan tierra, afectando embarcaciones menores, infraestructura costera o bañistas.

