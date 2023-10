Ariqueños fueron testigos privilegiados de eclipse parcial anular de sol

Amantes de los fenómenos de la naturaleza, y en particular, de los protagonizados por los astros, como el Sol y la Luna de tanto en tanto, disfrutaron de una nueva alienación de sus órbitas, en lo que se conoce como eclipse anular de Sol.



Si bien el “anillo de fuego” no se apreció en plenitud, pues la mayor visualización se vio en el hemisferio norte, en países como Estados Unidos y Canadá, los habitantes de Arica pudieron disfrutar de un regalo pocas veces visto.



Este ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol, lo que crea un efecto de "anillo de fuego" anaranjado, cuando se aprecia por completo.



La NASA había llamado a las personas a tomar medidas preventivas y utilizar lentes de visión solar, nunca lentes de sol comunes, pues podría dañar las estructuras internas del ojo y dañar la vista de las personas.



"No vea el Sol a través de un lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras use lentes para eclipses o use un visor solar portátil; los rayos solares concentrados quemarán a través del filtro y causarán serias lesiones oculares", había advertido la NASA.

