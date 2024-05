Apoderados de colegios públicos de Valparaíso apuntan al presidente Boric por anegamientos que dejaron las pasadas precipitaciones

Las intensas lluvias del martes 7 de mayo generaron problemas de inundación en muchas partes del país, y la región de Valparaíso no fue la excepción. Hace tiempo no llovía con tanto viento y quienes más mal lo pasaron fueron, sin duda, las familias damnificadas por el megaincendio de febrero que aún no tienen un techo firme para vivir.

De hecho, una de las ollas comunes más frecuentadas de Villa Independencia, sector afectado por las llamas del 2 de febrero pasado, se inundó mientras la familia a cargo intentaba cocinar tallarines con carne a la boloñesa.

Pero los problemas de inundación y anegamiento no sólo se vivieron en las zonas siniestradas. Varios colegios de Valparaíso sufren cuando llueve, y así también ocurre con sus estudiantes, que se mojan los zapatos y se terminan resfriando, lo que afecta a su asistencia y rendimiento escolar, pero lo que es más importante, a su dignidad.

Es por esto que la Asociación de Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de la Educación Pública de Valparaíso emitió una dura declaración pública en la que no sólo cuentan el drama que vivieron sus hijos el martes, sino que los días siguientes, con salas en mal estado que sólo generarán enfermedades. En el escrito emplazaron duramente al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y al Presidente de la República, Gabriel Boric, recordándole a este último su lucha por una educación de calidad y digna.

“Una vez más, varios de nuestras escuelas y liceos se han visto castigados por las lluvias. Con decepción y malestar observamos cómo nuestras instituciones educativas no resisten los caudales de agua. Varios edificios reportan inundaciones y nuestros hijos e hijas han debido tener sus jornadas de clases en salas mojadas, viendo correr el agua por las paredes. En otros casos, donde se realizaron reparaciones, el agua ha resistido, pero nuevos espacios hoy se inundan o se mojan”, dicen en el escrito.



Los apoderados hablan también de “hacinamiento” y de que a los días siguientes de las lluvias del martes “las salas están húmedas y nuestros hijos expuestos a todo lo que ello implica”.



“Creemos que llegó el momento de dar soluciones reales y basta de discursos emotivos de una empatía que no llega por parte de la autoridad. Las lluvias recién comienzan. Hacemos un llamado al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y al director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña, a reunirse urgentemente con las madres, padres y apoderados. Las lluvias recién comienzan y el escenario es vergonzoso, más aún el futuro no se ve auspicioso. Tenemos proyectos educativos que merecen la atención correspondiente, docentes que entregan pasión y vocación, asistentes comprometidos para dar dignidad a nuestros hijos; sin embargo, el Estado los sigue precarizando”, continúa la declaración. “Basta de justificar con que esto es una negligencia arrastrada por décadas. El diagnóstico, claramente, lo compartimos, todos los estamentos de la educación hasta podemos decir que es el único punto en común, pero hoy la autoridad debe aunar criterios y dar soluciones. No podemos seguir siendo observadores del pasado. Nuestros hijos e hijas merecen dignidad y respeto”, dice también.

Por esto, emplazaron al Mandatario, señalando que “hacemos un llamado al Presidente de la República, Gabriel Boric, quien levantó la bandera de la dignidad de la educación, que hoy deje de mirar para el lado. No podemos seguir esperando la soberbia respuesta tardía de la dirección de presupuesto. Los tiempos del Estado no se conjugan con los tiempos de nuestros hijos. No podemos seguir autogestionando el funcionamiento de espacios que son responsabilidad del Estado. Nuestros educadores no pueden seguir administrando miserias”.

Además, exigieron “el reconocimiento del estado de catástrofe de la educación pública, y buscar las soluciones reales. Basta de discursos y exigimos soluciones. No podemos esperar las próximas lluvias. Si no tenemos soluciones nos vemos en las calles hasta que esto se resuelva y las aulas no se abrirán… la lucha por dignidad también es educar”.

Los apoderados recibieron una respuesta del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Daslav Mihovilovic, en la que plantea las inversiones que se han hecho en los establecimientos de la comuna para mejorar techumbres desde el año pasado, por $400 millones, y que, adicionalmente, se está trabajando con la Dirección Nacional de Educación Pública para una asignación adicional de $1.000 millones. "Se encuentra en revisión final en la Dirección de Presupuesto, por lo que, prontamente, llegarán a este Servicio Local y su licitación será publicada en los próximos días", dice la respuesta a los apoderados, mencionando también las inversiones en general en los colegios por $4.500 millones.



Sin embargo, la respuesta no satisface a los apoderados. Según Lenka Montenegro, vocera de la agrupación, "reiteran lo que dijimos en el comunicado. Tenemos claros los trabajos que se han realizado, porque nos hemos encargados de fiscalizar y estamos en contacto con las autoridades locales, pero necesitamos soluciones más concretas".

