Aparecen nuevos restos humanos en playa de Coquimbo: Sospechoso será formalizado

La Fiscalía de Coquimbo informó un nuevo hallazgo de restos humanos que corresponderían al caso de la víctima descuartizada en las últimas semanas. Por este crimen ya hay un detenido que será formalizado este miércoles por homicidio calificado.



De acuerdo a la información, un empleado municipal que estaba haciendo aseo en la playa Changa encontró un pie. Dio aviso a Carabineros y la fiscalía dispuso el trabajo de la PDI.



El fiscal Freddy Salinas, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), indicó que "presumiblemente corresponde a la persona que ya había sido antes encontrada en la bahía de Coquimbo".



"No tenemos en este momento información para descartarlo ni confirmarlo, porque es evidentemente parte de la investigación, pero razonablemente, por los antecedentes que tenemos, debiera corresponder a la misma persona", añadió.



Además, dijo que el pie "tiene un estado de descomposición que correspondería con la data de las partes anteriores que fueron encontradas".



Por este caso, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó al Juzgado de Garantía la audiencia de formalización contra el único detenido por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.



El coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Yáñez, infrormó que la audiencia quedó fijada para este 6 de diciembre próximo, a las 08:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Coquimbo. El imputado se encuentra detenido por otro delito descubierto de manera flagrante.



Yáñez señaló que en la causa han intervenido varias instituciones en un esfuerzo por esclarecer el hecho policial. "El resguardo del sitio del suceso por parte de Carabineros y la Armada, además el trabajo en terreno y de caracter científico por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI merecen ser destacados", dijo.



"Paralememente, debemos hacer presente que la persona que será formalizada fue detenida por Carabineros en Ovalle el 20 de noviembre de 2023 por un delito de robo en lugar habitado e incendio en Ovalle", puntualizó el fiscal coordinador del equipo ECOH.



La identificación de la víctima fue importantísima, agregó Yáñez, quien destacó el rol de Gendarmería de Chile. "En la determinación de la identidad de la víctima, la oficina de investigación criminal de Gendarmería debe ser reconocido", enfatizó.



El fiscal destacó el "trabajo incansable del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios en este caso para llegar a esta etapa de formulación de cargos", dijo.



"Sobre el contenido de la formalización no podemos dar a concocerlo, toda vez que forma parte de una investigación reservada. El 6 de diciembre serán formulados los cargos en audiencia pública, fecha en que éstos serán posibles de conocer", concluyó.



El jefe de la PDI de Coquimbo, Ernesto León, señaló que el sospechoso fue capturado por Carabineros debido a un robo. Al periciar su domicilio en Ovalle, se detectaron indicios de un descuartizamiento.



León planteó que se trataría de un caso de "delincuencia común" y no de crimen organizado. "Este crimen es delincuencia común y pura. Aquí no hay un tema de narcotráfico, no hay un tema de crimen organizado, de migrantes. Las dos personas son chilenas", dijo.

