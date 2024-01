Anuncian fiscalización de la aplicación de ley de extraviados tras identificación del cuerpo de Anahí Espíndola

Los diputados Marisela Santibáñez y Hotuiti Teao anunciaron la fiscalización de la recientemente aplicada Ley de Extraviados. Todo esto, luego que el Servicio Médico Legal ratificara que el cuerpo encontrado en Avenida Perú de Viña del Mar correspondía a la joven, Anahí Espíndola, extraviada la semana pasada.

En ese sentido, la autora de la iniciativa legal fue enfática en señalar que “quiero partir, primero que todo, abrazando a la familia, abrazando especialmente a la mamá de Anahí. Es un momento muy difícil, pero que al mismo tiempo nos da las alertas necesarias para que la ley de Extraviados, que ya es ley y que tiene reglamento, pueda estar a disposición de la ciudadanía y logre mejorar”.

“No nos vamos a meter en un proceso que todavía se está investigando, pero muchos saben hoy que esta ley nos provee de una base unificada de datos que conecta a las policías, Servicio Médico Legal y también al Registro Civil. ¿Eso qué vendría a solucionar? Por una parte, que se realicen las diligencias en las primeras 48 horas, que son fundamentales en la búsqueda de cualquier persona que se haya extraviado. Hecho que habría quizás cambiado la realidad en muchos de los casos que nosotros hemos traído hasta acá, hasta el Congreso”, agregó.

La parlamentaria puntualizó además que “estamos a disposición para seguir trabajando, para mejorar la búsqueda de quienes se extravían día a día. Por eso, presidente de la República, yo lo emplazo, a que tenga la sensibilidad que necesitamos porque esta ley debe mejorar. El protocolo de búsqueda en Chile debe robustecerse con esta ley que fue aprobada, por unanimidad. Cosas que no pasan hoy día en lo polarizado que está nuestro país. Así que yo agradezco el apoyo del diputado Teao, que está en su primer periodo, porque en el periodo anterior estuvimos trabajando junto al parlamentario Pablo Kast y todas las familias”.

“Hoy agradecemos a todas personas civiles que se sumaron en esta y alguna búsqueda. No podemos depender de los civiles y del buen corazón que tienen las y los chilenos para buscar a una persona que tanto dolor provoca en una ciudadanía. Necesitamos fiscalizar que esta ley esté aplicándose de manera correcta”, dijo.

Por otra parte, el diputado Hotuiti Teao, quien ha estado en permanente fiscalización tras conocerse el caso, señaló que “lo primero, ante todo, es mostrar respeto y nuestras condolencias a la familia de Anahí, quienes han dejado los pies en la calle para encontrarla. Por otro lado, y en nuestro rol de fiscalizadores de la aplicación de la ley de Extraviados, debemos denunciar que el reglamento que da vida a esta iniciativa legal se redactó muy tarde”.

“Le pedimos en dos ocasiones al subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, que diera celeridad en la redacción del reglamento e incluso que considerara en él a las organizaciones que la redactaron, como Personas Extraviadas Chile. Cada día se pierden 2 a 3 personas que nunca son encontradas y cada día de atraso en la redacción de este reglamento, era literal de vida o muerte. Y eso es algo que vamos a fiscalizar”, añadió Teao.

El legislador sentenció que “esta es una ley que que obliga a la fiscalía dar la orden de investigar dentro de las primeras 48 horas, establece una base de datos unificada que debiera funcionar conectada con Servicio Médico Legal, ministerio Público, Registro Civil y policías para buscar de mejor manera a quien se extravía. Y no solo eso, obliga a que se realice una categorización y protocolo de búsqueda para cada caso, puesto que no es lo mismo que se pierda un niño pequeño a una persona con tendencia suicida o un adulto mayor con Alzheimer. Pero, esto no es suficiente”.

“Por eso – continuó- anunciamos un trabajo legislativo junto a la diputada Santibáñez para mejorar este proyecto y que lo haga más efectivo en cuanto a la búsqueda de personas. Entre ellas, necesitamos que esta ley contemple la capacitación internacional a lo menos del jefe de la brigada de búsqueda de los policías. Cosa que estaba en el proyecto original, pero quedó fuera”.

En esa misma línea, la presidenta de la ONG Personas Extraviadas Chile, Mallen González, detalló que “mi invitación aquí hoy es que se pueda proceder con la fiscalización de la aplicación de la ley de Extraviados, ya que hay muchos puntos que quedaron afuera, hecho que nosotros ya venimos advirtiendo desde el año 2017. Es importante que haya celeridad en las dirigencias de búsqueda, que tengamos efectivamente un protocolo integrado y que podamos ver cómo incorporamos los temas que quedaron fuera de la ley y que son muy importantes para que podamos darle tranquilidad a las familias que han sufrido la desaparición de un familiar”.

“Esperamos que las autoridades se hagan presentes, que el Poder Ejecutivo se comprometa y empatice con las familias y que podamos modificar esta ley para que efectivamente no tengamos que tener nuevas víctimas de desaparición”, concluyó.

