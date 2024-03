Antonio Barchiesi reconoce que Republicanos tiene la mira puesta en alcaldías de Valparaíso y Viña: "Derrotarlos es un imperativo"

El exconsejero constitucional Antonio Barchiesi, hermano de la diputada Chiara Barchiesi e hijo del exconcejal de su mismo nombre, emitió una dura crítica a las alcaldías del Frente Amplio en torno a la gestión de la emergencia de incendios y sus soluciones, pese a que su sector rechazó algunos aspectos referentes a los deberes de los dueños de predios susceptibles de incendios forestales y otros, afirmó que el Partido Republicano –de quien es parte fundadora–buscará competir en las alcaldías de Viña del Mar y Valparaíso, para potenciar el Gran Valparaíso, y llama a la coordinación para tener candidatos únicos de cara a las elecciones municipales “más allá de pactos” para “derrotar a los malos alcaldes que hoy nos tienen donde estamos”.

- Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de Incendios, a propósito de lo ocurrido en febrero en la región. ¿Qué le parece la ley y esta aprobación?

- Ripamonti ha tratado de evadir su responsabilidad con este tema de la Ley de Incendios. Las leyes no evitan los incendios, la buena gestión sí lo hace. La alcaldesa Ripamonti tuvo más de tres años para realizar cortafuegos, desmalezar y limpiar quebradas, y no lo hizo. Aquí no hay excusa que valga, porque Conaf informó a la Municipalidad el año 2021 exactamente lo que tenían que hacer, y no lo hicieron. Conaf informó catorce zonas de riesgo, y todas se quemaron. Y como si eso fuera poco, además la Municipalidad no tenía plan de emergencia ni plan de evacuación vigente, porque fue rechazado por plagio. Ripamonti y su equipo tenían la obligación de proteger a los vecinos y no lo hicieron, y el resultado de su negligencia son más de cien vecinos muertos y miles de casas destruidas.

- La derecha justamente votó en contra en algunos aspectos relacionados a las obligaciones o deberes de los dueños de predios, entre otros. ¿Por qué?

- Lo que se rechazó fueron los delirios de la izquierda radical en su intento por evadir la responsabilidad que a ellos les toca por la pésima gestión de su Gobierno y de sus alcaldes.

- ¿Cómo ve que ha sido la gestión de la emergencia por parte del Gobierno y de las alcaldías de las comunas afectadas?

- El problema es que el Frente Amplio es bueno para Twitter y para levantar carteles en el Festival, pero malos para solucionar los problemas de las personas. Fueron incapaces durante tres años de mitigar el alcance de los incendios, y hoy son incapaces de responder a tiempo con las viviendas de emergencia.

- ¿Qué proponen desde Republicanos?

-En lo personal, considero que lo primero es cambiar la ideología por trabajo, honestidad y cumplimiento, esa es la única forma de enfrentar adecuadamente no sólo las situaciones de emergencia y catástrofe, sino también los múltiples problemas que enfrenta la región, como son la inseguridad y el estancamiento económico. Las ideologías no salvan vidas ni resuelven los problemas de las personas, el trabajo arduo sí lo hace. Por eso es tan importante que a partir de octubre Chile cuente con alcaldes que dejen de lado la ideología y que conduzcan sus comunas con el único objetivo de solucionar los problemas de los vecinos, y lo mismo aplica para los gobiernos regionales.

- ¿Por qué no participaron del "Compromiso por Chile"?

-El Partido Republicano participó de manera respetuosa, institucional y como las circunstancias lo ameritaban en el funeral del ex presidente Piñera. El homenaje que se desarrolló el miércoles pasado estaba más relacionado con los colaboradores de sus dos gobiernos, y en ese sentido algunos integrantes de republicanos asistieron a título personal.

- ¿Significa esto que no están disponibles para una alianza con Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y/o el Partido de la Gente de cara a las elecciones?

-El Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha sido muy claro respecto de dónde están nuestros adversarios políticos: el Partido Comunista, el Frente Amplio y la izquierda radical, que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y en ese sentido, como Partido Republicano queremos avanzar hacia una coordinación municipal, porque la forma de derrotar a la extrema izquierda en las alcaldías es con candidatos únicos. Pero eso no significa que vayamos a formar una coalición o pacto electoral.

- Recientemente se supo del interés de Republicanos en competir por la Alcaldía de Las Condes, generando molestia en la centro derecha. ¿Por qué van por esa comuna?

- Todas las comunas son importantes y todas se merecen buenos alcaldes. Lo importante es que estemos coordinados para elegir al mejor en cada lugar.

- ¿Cómo avanzan las conversaciones para las candidaturas en la V Región? ¿Cuál es el objetivo del partido?

- En la elección municipal pasada la región se convirtió en la capital de la extrema izquierda, y eso tuvo como consecuencia un empeoramiento sostenido y acelerado de la calidad de vida en nuestra región. Tenemos autoridades que no cuentan ni con el carácter ni con la convicción para combatir la delincuencia y el crimen organizado, eso tiene que cambiar. En octubre tenemos la oportunidad de derrotar a esa izquierda radical que relativiza la delincuencia y da la espalda a Carabineros, y que por acción u omisión ha permitido que se den las condiciones para que el crimen organizado actúe impunemente en la región.

- ¿Cómo es el desafío de alcanzar buenas votaciones tras el rechazo a la propuesta constitucional del año pasado. ¿Cree que va a impactar de forma importante en el caso de los candidatos en la Región de Valparaíso?

- Creo que no tiene relación. Hoy la ciudadanía espera contar con autoridades capaces de hacer valer su autoridad, capaces de hacer cumplir la ley. Autoridades que se pongan del lado de las víctimas y no de los delincuentes, que no les tiemble la mano a la hora de respaldar la acción policial de Carabineros y de la PDI. En ese sentido, creo que Republicanos tiene un rol fundamental que cumplir, porque hemos sido consecuentes y porque no actuamos mirando las encuestas. Contamos con las mejores personas y tenemos el carácter para enfrentar los problemas de la región.

- Entiendo que aún no hay un acuerdo cerrado entre las fuerzas de derecha en la zona, pero que se analizaba pacto por omisión en municipales y competir en gobernaciones. ¿van a buscar competir sí o sí con un candidato en la elección de gobernador/a y por qué?

- Esas son definiciones que corresponden a la institucionalidad del partido. Respecto de las alcaldías, en mi opinión, más allá de pactos creo que es sano que exista una cierta coordinación, hay que dejar los intereses particulares de lado y ser generosos, porque para derrotar al Frente Amplio en las comunas del gran Valparaíso, y a otros malos alcaldes de distintos lugares de la región, tenemos que ser capaces de encontrar al mejor candidato o candidata en cada una de esas comunas. Sobre la Gobernación Regional el criterio es parecido: Rodrigo Mundaca le ha hecho mucho daño a la región y por eso tenemos el deber de presentar al mejor candidato, y tenemos varios buenos candidatos que sin duda están en condiciones de ganar la Gobernación.

- ¿Cómo van a definir al candidato? ¿Primarias, lo eligirán desde Santiago o la directiva regional? Entiendo que además de Marcos Tricallotis, están viendo a Santelices y a su papá.

- Creo que en Republicanos tenemos la ventaja de ser capaces de analizar objetivamente cada alternativa y tomar decisiones pensando en lo mejor para la región, será alguien que no deje dudas sobre su capacidad para el cargo, y que al mismo tiempo sea capaz de derrotar a la extrema izquierda. Tenemos muy buenas alternativas.

- ¿Su papá irá a competir o es un interés del partido que él lo haga? ¿Qué le ha dicho él?

- Él fue concejal de Villa Alemana, y siendo concejal fue fundador de Republicanos. Sin duda tiene una trayectoria en la región y en Republicanos, pero está fuera de sus planes volver a ser candidato.

- ¿Qué pasará en el caso de las municipalidades? ¿Están abiertos a un pacto por omisión? ¿Qué comunas les interesa competir y con qué candidatos?

- Como te decía, en el caso de las municipales, más allá de pactos, creo que es importante tener una cierta coordinación porque necesitamos a los mejores candidatos para derrotar a los malos alcaldes que hoy nos tienen donde estamos. Hoy en Republicanos tenemos cartas competitivas para las alcaldías en casi todas las comunas de la región, pero no es mi rol anunciar esas candidaturas.

- ¿Están dispuestos a dar la batalla por las comunas de Viña del Mar y Valparaíso? ¿Cómo piensan negociar con los partidos de centro derecha en esos casos?

-Viña del Mar y Valparaíso hoy están sufriendo por la pésima administración municipal de sus alcaldes. Derrotarlos es un imperativo y para lograrlo tenemos buenas cartas, tenemos candidatos competitivos para ambas alcaldías.

- En su caso particular y dado el buen resultado obtenido en las elecciones a constituyente, ¿buscará ser candidato?

-Además de estar impedido de participar en elecciones por haber sido consejero constitucional, no está en mis planes volver a ser candidato. Sí espero apoyar a todos los buenos candidatos en cada comuna de la región.

PURANOTICIA