Angustia no termina para damnificados del megaincendio: tras el fin de comisión investigadora esperan sanciones a autoridades

Entre la angustia que no termina, la decepción por la lentitud del cumplimiento de las promesas de reconstrucción y la incredulidad ante las investigaciones que realizan a nivel penal y político desde el Congreso, distintos representantes de los miles de damnificados que el 2 y 3 de febrero de este año lo perdieron todo en Viña del Mar y Quilpué, hablan sobre lo que esperan de las conclusiones que la Comisión Especial Investigadora del Megaincendio.

La instancia de los legisladores, presidida por el diputado Tomás Lagomarsino, en la que por tres meses indagaron en las causas, errores y aciertos de los distintos organismos del Estado a cargo de resguardar las ciudades y prevenir lo ocurrido, finalizó su etapa de sesiones este martes, y desde entonces cuenta con 15 días para pronunciarse en sus conclusiones.

“Vamos a ser bien categóricos y contundentes. No me cabe duda de lo que se ha conocido, conociendo todos los antecedentes, pero vamos a ser bien contundentes”, dijo Lagomarsino en entrevista con Puranoticia.cl la semana pasada, pero parte de la comunidad afectada no le cree mucho.

RECONSTRUCCIÓN "MUY LENTA"

Lo primero que dice Jessenia Jara, dirigenta de la Población Argentina Alto, Quilpué, antes que desde Puranoticia.cl le consultemos por sus expectativas de los resultados de la Comisión Investigadora del Megaincendio es que ella espera que se acelere la reconstrucción, porque ha estado “muy lenta”, pero luego hizo una seria crítica a las autoridades por no estar a la altura.

“El delegado nunca hizo nada por solucionar el tema de los cortafuegos. Que paguen el municipio y el delegado de Marga Marga, porque nosotros fuimos a una reunión personalmente con él y le planteamos el tema de los cortafuegos pero nunca hubo nadie trabajando en eso. Esto fue una perdida muy grande, fuente laboral y vidas humanas... si esto se hubiese prevenido, si se hubiesen tomado las medidas de prevención, de alertar y tener medidas de evacuación, hubiese sido diferente, quizás. Hubo mucha gente que murió, y eso ¿quién lo paga, esa pérdida? Yo tuve la perdida de un primo en Viña, con suerte logramos sacar a mi mamá que la tenía postrada porque no se dio alerta de evacuación ni de Bomberos, ni Carabineros, ni Municipio, después hubo alertas pero ya la gente estaba quemada”.

Para ella, “no son 100 y tantas familias, hay muchos más, ¿qué pasa con esa gente? Pasó el incendio, pasó el trabajar a full pero ahora empiezan las depresiones, las crisis de pánico, angustia y estar en algo que no es tuyo, te costó tanto sacrificio y se te quemó todo, y pudieron haberlo prevenido porque nosotros trabajamos con el municipio de Quilpué y siempre se les planteó, que no teníamos cortafuegos y que no había vías de evacuación. La geografía de nuestro sector es complicada, tenemos una entrada y una salida, no hay más y donde vive la gente la zona es difícil. De parte del municipio cometieron una falta grave en no avisar, no evacuar a la gente sabiendo que la geografía es compleja. Esto se pudo haber evitado si se hubiese trabajado los cortafuegos, le solicitamos tanto el cortafuego al municipio como al delegado y eso quedó en una hoja en un escritorio pero no se concertó la limpieza, nada”.

"NO LLEGAN A NADA"

Felipe González, directivo del Club Deportivo Villa Independencia, Viña del Mar, uno de los vecinos más activos en cuanto a ayudas, dijo estar decepcionado de los políticos y que no espera nada. “Me han invitado varias veces distintos diputados y personajes de la política a esta comisión investigadora, como público, y yo me he negado a ir porque considero que las comisiones investigadoras del Congreso no llegan a nada en realidad, porque se ha dado en comisiones anteriores en las cuales la gente dice, los mismos diputados, los representantes de algunos partidos políticos quedan bien parados y al final no solucionan nada”.

Añadió, molesto, que “no logro nada con ir a escuchar a unos gallos que son mentirosos, entonces para mí toda la gente que está en el Congreso es un show montado, uno es de un color y otro de otro color y al final todos son amigos. Nosotros queremos soluciones concretas, no tanta charlatanería, se ponen a discutir sobre favores políticOs, gente contratada de un partido u otro partido. No nos interesa que el ministro haya metido una hermana, prima, tía a un puesto político, a nosotros nos interesa que nos ayuden de verdad y no que se anden alabando con que son solidarios, poco les falta para ser padre Hurtado pero al final no hacen nada, sólo prometen”.

Ivone Venegas, directora del eje de servicios del Comité de Crisis de El Olivar, Viña del Mar, dijo que “nosotros como comité de crisis El Olivar esperamos tener resultados satisfactorios en todos los ámbitos de la investigación”.

Además, señaló que “en cuanto a Conaf y Esval que asuman su responsabilidad y admitan sus errores, ya que son muchas las pruebas que contradicen sus versiones. En reconstrucción esperamos fechas definitivas en un corto plazo, ya que se ha esperado demasiado, y que los proyectos sean concretos y aprobados por Serviu, que sea para todos los vecinos y vecinas que perdieron sus viviendas sin distinción ni discriminación”.

