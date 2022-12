Andrés Celis y Hotuiti Teao lamentaron cancelación de shows de Año Nuevo: "Condenaron al rubro hotelero y del turismo"

Andrés Celis y Hotuiti Teao, diputados de Chile Vamos por la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7), lamentaron la cancelación de los shows de fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar, principalmente por la pérdida que significa para el sector turístico y comercial de ambas comunas.

"Tras la evaluación técnica realizada se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos", señaló la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) a través de un comunicado, emitido luego del pronunciamiento efectuado por el Instituto de Investigación y Control (IDIC) del Ejército de Chile, organismo que estuvo a cargo de realizar las pruebas en la pirotecnia que se encontraba vencida.

Al respecto, el diputado Andrés Celis (RN) señaló que "tras el testeo de la pirotecnia vencida, la Dirección General de Movilización Nacional determinara no autorizar su uso, me parece sensato y prudente, ya que hay bases técnicas para la decisión y lo más importante es cautelar la integridad y seguridad de las personas".

No obstante, sostuvo que "por supuesto que lo lamento por el comercio y el turismo, que podría verse afectado. Y en esa línea, espero que los municipios (de Valparaíso y Viña del Mar) propongan un plan de actividades que permita mitigar dichos efectos negativos en los próximos días".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao (Ind-Evópoli) comentó que "la improvisación, nula fiscalización y la falta de oportuna gestión, condenaron al rubro hotelero y del turismo en Valparaíso y Viña del Mar para este Año Nuevo. Esta era una importante oportunidad para tantos emprendedores de ponerse de pie después de los críticos años vividos tras la pandemia y el estallido social".

"Oficiamos hace semanas en la Comisión de Cultura y advertimos que hace meses debió haberse tomado cartas en el asunto para evitar que las familias se quedaran sin fuegos artificiales para fin de año. Aquí hay autoridades que deben asumir responsabilidades al respecto, más allá de la clara obligación de la empresa de responder ante la situación", añadió el parlamentario.

Finalmente expuso que "hoy nos queda sólo acatar lo dictado por la entidad competente, dado que lo primordial es la seguridad de las personas".

