Andrés Celis pide la renuncia de Sofía González y emplaza a Boric a nombrar un Delegado para Valparaíso "que esté a la altura"

_El parlamentario apuntó a los protocolos de mudanza y la falta de resguardo a los edificios evacuados que terminaron en el robo de algunos departamentos._

"¿Qué clase de perímetro de seguridad se coordinó como para que al menos 46 departamentos de los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca sufrieran robos?". Con esta pregunta, el diputado Andrés Celis se refirió a los saqueos registrados al interior de los edificios afectados por los socavones de agosto y septiembre en el Campo Dunar, en el límite entre Reñaca y Concón.

De igual forma, el parlamentario del Distrito 7 sostuvo que "claramente la custodia de Carabineros y el Municipio de Viña del Mar no resultó y alguien tiene que responder por ello, y yo aquí quiero apuntar a la responsabilidad de mando y todo indica que esta recae sobre la delegada presidencial, Sofía González, que ha hecho un pésimo trabajo en la gestión de esta crisis y es por eso que debe renunciar".

Además, instó al presidente Gabriel Boric a "nombrar un Delegado Presidencial que esté a la altura de hacerse cargo de este drama que están viviendo familias que no sólo se quedaron sin su vivienda, sino que además están siendo víctimas de robos".

También manifestó que el protocolo de mudanza que contempla una declaración que debe ser firmada ante Notaría, y que exime al Estado de cualquier responsabilidad en caso de producirse algún accidente, "llega tarde y es absurdo".

"Es un contrasentido porque se les exige a los vecinos una declaración jurada para dejarlos entrar a sus viviendas a retirar sus pertenencias, señalando que hay un protocolo que hace seguro este ingreso. Pero luego te piden eximirlos de responsabilidad en caso de accidente. Entonces, ¿no es tan seguro entrar a retirar los bienes o sí? Esto refleja que el protocolo de mudanza, además de llegar tarde, está mal hecho y llega a ser absurdo", continuó el diputado Celis.

"Lo que debió hacerse es un protocolo de seguridad para el retiro de bienes donde, efectivamente, si la persona no sigue dichos pasos el Gobierno puede eximirse de responsabilidad, pero de otra forma no", planteó.

CRÍTICAS A RIPAMONTI

Por otra parte, fustigó el rol del Municipio de Viña del Mar en esta emergencia, señalando que "el personal destinado por la alcaldesa Ripamonti no ha tenido efecto alguno. Es como si no estuvieran presentes".

Por este motivo, le solicitó a la jefa comunal viñamarina "reforzar con más dotación para dar mayor seguridad y tranquilidad a los afectados que realmente se sienten desamparados. Ella no puede desentenderse del problema. Estuvo en el lugar los primeros días, cuando las cámaras de televisión estaban ahí, ¿y ahora dónde está?".

De igual forma, adelantó que oficiará para que el Municipio le informe las medidas que adoptarán para apoyar la seguridad, junto a detallar qué otras acciones están emprendiendo para ir en ayuda de los afectados, que incluso temen que sus departamentos puedan ser tomados por antisociales.

CONTRA EL ESTADO

"No todos los edificios son del valor que aparece en la prensa, como si fueran imposible de ayudar porque tienen un patrimonio que el Estado estaría imposibilitado, casi moral y éticamente de hacerlo porque serían multimillonarios. No se equivoquen, hay departamentos de algunos edificios que el valor de ellos se están pagando con créditos hipotecarios, que la gente está endeudada, que es gente de trabajo y que esto le ha significado arrendar un segundo departamento y que van a necesitar algún tipo de red de apoyo o algún tipo de crédito blanco, a través del Banco del Estado y para eso sí tiene que estar presente también el Estado y asumir que hemos fallado", agregó el parlamentario en su crítica.

"Yo me hago responsable cuando digo que aquí hay una falta de servicio por parte del Estado y, por lo mismo, la Alcaldesa de Viña del Mar, la Delegada Presidencial, el Ministerio de Economía, el presidente Boric y todos los entes que conforman el Gobierno, tienen que asumir que aquí, frente a una falta de Estado, tenemos que hacernos presentes pese a todo el rencor y pese a todo el odio con el que las redes sociales tratan a aquellas personas, sin conocer la realidad, que no tienen nada que ver con los que están en el lado donde se provocó el primer socavón que, más allá de la condición económica que tengan, son seres humanos y se les debe el respeto y no el odio que uno puede ver a través de las redes sociales", concluyó.

