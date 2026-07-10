Análisis de imágenes de camión escáner frustra ingreso de más de 30 kilos de cocaína en Ollagüe

El análisis de imágenes obtenidas mediante tecnología escáner permitió a la Aduana Regional de Antofagasta detectar una anomalía en la estructura de un camión fiscalizado en el complejo fronterizo de Ollagüe, procedimiento que culminó con la incautación de más de 30 kilos de droga.

Durante un control realizado en el complejo fronterizo de Ollagüe, el vehículo fue seleccionado para ser inspeccionado mediante el camión escáner.

La interpretación realizada por el funcionario especializado permitió identificar imágenes incompatibles con la configuración normal del medio de transporte, lo que motivó una revisión física exhaustiva.

Como resultado, se detectaron 29 paquetes ocultos en la carrocería de la cabina que, tras las pruebas de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, con un peso total superior a los 30 kilos.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso las primeras diligencias de la investigación, las que fueron encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI).

El director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero Papasideris, destacó que "este procedimiento es el resultado del trabajo del camión escáner que cumple funciones en el complejo, y el nivel de especialización de los funcionarios, tanto para seleccionar el camión para la revisión como al analizar las imágenes”.

“La tecnología no invasiva es una herramienta fundamental, pero su eficacia depende de la experiencia y del conocimiento técnico de nuestros funcionarios para interpretar correctamente las imágenes”, agregó Romero.

Y explicó que “esa combinación permitió detectar una anomalía que no era evidente y concretar un nuevo procedimiento exitoso que da inicio a las investigaciones instruidas por la Fiscalía y que lleva a cabo la Policía de Investigaciones, todo en la lucha contra el crimen organizado".

En tanto, la abogada Tamara Farren Llantén, de la Fiscalía Regional de Antofagasta, destacó el trabajo coordinado realizado por el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Aduanas y la PDI, que ha convertido a la región en un muro contra el tráfico de drogas.

“Esta nueva incautación, realizada en base a perfiles de riesgo y con el uso de moderna tecnología, demuestra una vez más que la coordinación y el esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado es capaz de frustrar los planes de las organizaciones criminales que intentan traspasar nuestra frontera con drogas u otras cargas ilegales, protegiendo así la salud y seguridad de las personas”, sostuvo.

La abogada informó que el detenido, un ciudadano boliviano de 49 años, fue formalizado por el delito de tráfico de drogas y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 120 días.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, precisó que "la articulación permanente entre el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones es fundamental para enfrentar el crimen organizado”.

“Gracias a este trabajo coordinado y al despliegue de nuestros detectives especializados fue posible establecer la existencia del delito, detener al responsable e incautar más de 30 kilos de droga, reafirmando el compromiso de las instituciones con la protección de nuestras fronteras y la seguridad de la ciudadanía", aseguró.

Este procedimiento se suma a otros resultados obtenidos recientemente en el complejo fronterizo de Ollagüe. Durante los primeros días de junio, se detectaron 458 kilos de cannabis ocultos en un camión cisterna y, posteriormente, más de 4 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de equipajes.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles mediante el análisis de riesgo, el uso de tecnología no invasiva y la capacitación de los equipos.

(Imagen: Aduana)

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