Amplio operativo en La Araucanía: tres detenidos tras allanamiento con armas, drogas y chalecos antibalas

Tres personas fueron detenidas en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía, en el marco de una investigación por el delito de disparos injustificados en la vía pública, tras un operativo desarrollado por personal especializado de Carabineros.

La diligencia fue ejecutada por funcionarios del O.S.9 Araucanía en la comunidad Melinao Licán, sector Chamichaco, luego de que el Ministerio Público gestionara una orden judicial de entrada, registro e incautación, la cual fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

El procedimiento contó con el apoyo de personal de Control de Orden Público (COP), GOPE y unidades especializadas de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal, permitiendo la detención de tres personas de interés para la investigación y la incautación de diversas evidencias vinculadas a delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y la Ley de Drogas.

Durante el operativo, Carabineros logró incautar:

Dos escopetas .

Una pistola a fogueo catalogada como arma prohibida .

Marihuana, cuyo pesaje aún se encuentra en proceso .

Dos chalecos antibalas .

Cartuchos calibre 12 , cuya cantidad también está siendo contabilizada.

Los detenidos corresponden a dos hombres de 29 y 36 años y una mujer de 43 años.

Según los antecedentes preliminares, uno de los imputados mantiene antecedentes policiales y penales por diversos delitos, mientras que los otros dos registran antecedentes menores o no presentan registros previos.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres detenidos serán puestos a disposición de la justicia y pasarán a control de detención durante la jornada de este martes 23 de junio en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

En paralelo, las diligencias investigativas continuarán para esclarecer los hechos y determinar la eventual participación de los imputados en otros delitos asociados.

PURANOTICIA