Alumnos de básica de colegio de Viña fueron acusados de cometer acto de connotación sexual contra estudiante que padece TEA

Dos estudiantes de 12 y 13 años del colegio Rubén Castro de Viña del Mar, fueron acusados de cometer un acto de connotación sexual en contra de un alumno de segundo básico, quien padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Uno de los presuntos responsables reconoció su participación en el hecho que habría ocurrido el jueves 5 de este mes.

La madre del menor relató que su hijo fue amenazado y luego obligado a realizar una acción de connotación sexual.

“Como mi hijo tiene TEA, para él es muy literal el que lo acosen o que lo reten. Se asustó y pidió que no lo acosaran. Está afectadísimo, y eso que él todavía no entiende la gravedad de los hechos. Él está afectado por las amenazas, por lo que le hicieron hacer sin saber el significado sexual que esto tiene, porque él es un niño de 8 años que no sabe de sexualidad“, declaró a radio Biobío.

La Dirección del establecimiento suspendió a los alumnos por tres días, lo puede ser ratificado o aumentado, incluso llegando a la condicionalidad, por el Consejo de Profesores de Curso.

Por su parte, el director del colegio, Jorge Galleguillos, señaló que se envió un oficio al Juzgado de Familia de Viña del Mar y sostuvo que “se aplicó el protocolo como correspondía y eso es lo que vamos a seguir haciendo. También, a los chicos de séptimo, tienen que asumir las consecuencias de sus actos. No le queremos bajar el perfil".

La familia del afectado, un niño de ocho años, pide que ambos escolares de séptimo básico sean expulsados.

