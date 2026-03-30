Alumno de 14 años es sorprendido con arma cargada en colegio de Curicó: fiscalización evitó su ingreso

Un operativo de Carabineros se desplegó en la Región del Maule tras detectarse que un alumno portaba un armamento con cuatro municiones en su recámara. El incidente ocurrió en el acceso al Colegio Polivalente Japón, situado en la calle Fresias de Curicó, donde se evitó que el menor ingresara al establecimiento con el objeto letal.

El involucrado es un estudiante de 14 años perteneciente a la misma institución educativa. Según reportó Radio Bío Bío, el arma de fuego fue hallada al interior de su mochila durante una fiscalización que impidió oportunamente el paso del adolescente hacia el interior de las dependencias escolares.

Actualmente, el procedimiento policial se encuentra en pleno desarrollo bajo la supervisión de la policía uniformada, tras lograr la contención del involucrado. El joven permanece en el lugar junto a su madre, quien acudió al recinto para acompañar al menor mientras se realizan las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hallazgo.

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