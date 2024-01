Alumna del colegio Albamar de Concón obtuvo puntaje nacional en la PAES de Matemática y fue invitada a La Moneda: "No me la creía"

Mientras miles de jóvenes comienzan a conocer los resultados que obtuvieron en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en la región de Valparaíso, una joven oriunda de Concón conoció anticipadamente las calificaciones obtenidas.

Se trata de Javiera Rojas Sanfuentes, ex alumna del colegio Albamar de Concón, de 18 años, quien obtuvo nada más ni nada menos que 1.000 puntos en la PAES de Matemática, calificación que la posiciona como puntaje nacional.

Completamente emocionada, la joven relató a SoyValparaíso.cl que al momento de enterarse de sus resultados "estaba con mi pololo y yo en shock. No reaccioné como llorando ni de felicidad, nada. No me la creía".

Producto de su buen desempeño en la prueba, Javiera fue invitada al palacio de La Moneda en el tradicional desayuno que autoridades le brindan a las decenas de alumnos que obtuvieron puntajes nacionales en los exámenes de fines de noviembre.

"Llamé a mi familia inmediatamente después de cortar la llamada y ellos también estaban emocionadisimos. Me decían '¿en serio?'", relató la joven.

¿Qué viene ahora? Luego de la actividad en la sede de Gobierno, la joven conconina iniciará el procedimiento para hacer ingreso a la Universidad, donde adelantó que pretende estudiar Medicina y que ha trabajado duro para lograr su cometido.

“Me preparé mucho. Todo el año y, de hecho, partí el año pasado (en referencia al 2022)", indicó Rojas, quien aseguró también que durante su último año en el colegio Albamar se preparó cien por ciento para la PAES, durante "toda la semana".

En tanto, desde el colegio Albamar señalaron que "felicitaciones a nuestra alumna de IV medio, Javiera Rojas, por su puntaje nacional en Matemáticas (1.000 ptos) y sus excelente resultados en Lenguaje (922) y Ciencias (841)".

Sobre el establecimiento, Javiera dijo que "fue una base fundamental para obtener estos puntajes. Además de lo excelente que es académicamente, agradezco principalmente el apoyo que brindan las profesoras, eso es impagable".

Cabe hacer presente que este martes 2 de enero se publicaron los resultados oficiales de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, procedimiento a cargo del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

(Imagen: Colegio Albamar)

