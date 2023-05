Aldo Sanhueza, candidato republicano que reconoció denuncia por abuso, resultó electo con más de 109 mil votos en la región del Biobío

Aldo Sanhueza Carrera, candidato del Partido Republicano que fue acusado de deliltos sexuales el 29 de marzo de 2019, resultó electo para conformar el Consejo Constitucional, gracias a los 109.270 votos conseguidos en la región del Biobío (12,29%).

Según consta en la denuncia, los hechos ocurrieron en un bus Pullman Tur que se desplazaba por la ruta 150 en dirección a Concepción, donde a las 4:00 horas habría agredido a una mujer. Durante su formalización, se decretó la suspensión condicional del procedimiento y Sanhueza fue sentenciado con el sobreseimiento definitivo de su causa. Sin embargo, quedó con prohibición de acercarse a la víctima durante un año.

Cabe recordar que, a través de su cuenta en Twitter, el candidato electo señaló que "la persona que iba en el asiento contiguo al mío me denunció ante el personal del bus y posteriormente a Carabineros por supuestos actos inapropiados".

De igual forma, explicó que "estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa". También aseguró que "pese a mis descargos, el Tribunal resolvió suspender el procedimiento con la condición de que no me acercara a la víctima".

