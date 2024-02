Alcaldesa Melipillán en la mira por velocidad de la ayuda en sitios arrasados por incendio en Quilpué

Preocupación hay entre algunos concejales y dirigentes vecinales de Quilpué por lo que califican como demora en la entrega de ayudas desde la Municipalidad a los barrios afectados por el incendio del 2, 3 y 4 de febrero.

Los concejales Mónica Neira y Patrick Retamales criticaron la gestión municipal durante estos tiempos difíciles para los quilpueínos. "Como en otras ocasiones, se repiten las respuestas tardías de la administración municipal, más ante la tremenda emergencia que hemos tenido en Quilpué. Las evacuaciones fueron un desastre al no tener suficientes vías de evacuación y no saber dónde llegar, las personas que salieron de sus casas no sabían dónde tenían que ir.Y las ayudas de primera respuesta fueron pasados dos días del incendio. Ante la tragedia de este incendio el municipio se vio sobrepasado", manifiesta la edil.

A su vez, cuenta que personalmente ha estado "desde el primer momento" Canal Chacao, Pompeya Norte, Pompeya Sur, Calicheros y Población Argentina "dando contención, alimentos preparados diariamente, coordinaciones con amigos que ayudaron con camiones y maquinarias en el despeje de las calles, generosas donaciones desde otras municipalidades por la gestión de personalidades públicas, dirigentes sociales y personales. Entrega de agua para los animales mayores, alimento para las mascotas, atención de enfermera en los casos extremos y derivados a Salud, entre otras cosas", y también agradeció el apoyo del Club Deportivo Colina de Oro.

"Nada se hace sólo , el trabajo de un buen equipo asegura el éxito de una tarea. Se necesita mucho trabajo para volver a reconstruir nuevamente los corazones, las familias y sus hogares en los sectores siniestrados. Hay que recordar también que la escuela es un factor protector de los niños (as) por eso los esfuerzos deben estar con apoyo del gobierno y sociedad civil para alcanzar a llegar en marzo con avances importantes y llegar pronto a la normalidad", añade.

Carlos González, vecino de Pompeya y exsecretario de la Junta de Vecinos n° 80 de Pompeya, es tajante en su opinión tras perder cuatro casas en su barrio. "No es que esté un poco lento sino que ha sido nula, porque después que la alcaldesa Valeria Melipillán tuvo un encontrón con un influencer se activó. Ella dijo que por culpa de los influencer se había obstaculizado la ayuda siendo que los particulares, privados y concejales llegaron primero. La municipalidad no existe en este minuto. Ahora ha puesto en redes sociales que han salido a repartir a otros lugares que no fueron Pompeya ni el sector que más se afectó", dice mientras va camino a su trabajo, pues señala que necesita hacerlo para levantar a su familia.

"EL TECHO SE NECESITA HOY"

"Por ello, pide palas, chuzos, detergentes, colchones. "Tengo 8 hijos y 16 nietos y se me quemaron 4 cajas y la municipalidad no ha llegado con ningún colchón. Está bien que el tema de salir de esta situación sea a largo plazo pero no puedo esperar toda la vida a que esto se solucione, por lo mismo decidí hacer una lucatón y hacer mi vivienda como autoconstrucción, porque esperar la respuesta de Serviu, de la municipalidad es muy larga. No tengo nada que decir de Techo para Chile, pero el techo se necesita hoy".

Asimismo, plantea las dificultades que habrá cuando el clima cambie: "Dicen que la próxima semana va a llover, y hay gente que vive en carpas en el lugar y otros que no tienen nada. ¿Qué va a pasar con la gente cuando llueva? Venimos saliendo de un tema de salud respiratorio por la pandemia entonces la ayuda se necesita hoy, no estamos viendo las soluciones, estamos trabajando para conseguir los mejores objetivos, estamos programándonos para llegar a los vecinos como corresponde... los centros de acopio funcionan bien, pero no todo el mundo llega. Y hay que llegar con la ficha Fibe y no todos la han hecho. Entonces hay gente que dice para qué voy para allá y espero la ayuda de los particulares, porque los particulares llegan con soluciones en el minuto".

El edil Patrick Retamales dice que las ayudas municipales han estado "bien, pero creo que es un sentir de toda la comunidad, que han estado lentas. Como concejalía estamos desde el día 1 apoyando y en esa tónica uno ha visto que si bien el municipio llegó tarde, en la actualidad ya no se puede decir eso porque está retirado casi el 90% de los escombros, los camiones, las máquinas han ingresado, por lo tanto en este momento ya hay presencia".

BAÑOS Y DUCHAS

Desde la vereda de los dineros municipales, indica que se han hecho desde el principio de esta catástrofe Concejos Municipales extraordinarios con el fin de poder aprobar los dineros para que vayan en directa ayuda para contratar a las máquinas retroexcavadoras, camiones que puedan servir para llevarse los restos de escombros, 300 baños químicos, 800 colchones en esa primera etapa. "Además, hemos hecho 3 Concejos extraordinarios y en el último aprobamos dineros para duchas que van a ir a dar solución a la parte sanitaria y las necesidades básicas que los vecinos tienen. Vendrán con paneles solares y estarán instalados en lugares estratégicos de la comuna".

Sin embargo, la visión de la presidenta de la Junta de Vecinos n°3 Población Argentina, Doris Otth, es más positiva y valora la ayuda municipal: "En una tarde el municipio hizo un centro de acopio en nuestra sede pero después decidieron llevárselo al club deportivo y al final resultó un fiasco. Los particulares llevaron muchas cosas, artículos de aseo, incluso artículos de camping, cocinillas. Pero en cuanto a demora, no ha habido. La alcaldesa ha venido a distintas horas, solo que hay gente que no la conoce. Ha estado tarde en la noche con el Ejército mirando, ayer tuvimos reunión con el Ejército para mejorar los puntos de vigilancia. Dentro de todo ha estado bien, porque ¡no se puede hacer más rápido! No hay una varita mágica".

