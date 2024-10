Alcaldes de La Cruz y La Calera en la mira: Acusan a Navia y Piraíno de concertar despidos de rivales políticos en sus municipios

Cuando restan escasos cuatro días para el inicio oficial de las elecciones comunales y regionales en todo el país, los candidatos y partidos políticos definen sus estrategias de última hora para intentar recolectar una mayor cantidad de votos.

Así es como esta semana se dio a conocer una denuncia que vincula directamente a dos alcaldes que buscan la reelección en los comicios de este sábado 26 y domingo 27 de octubre: Filomena Navia, de La Cruz; y Johnny Piraíno, de La Calera.

Según consigna el portal Letra C, las autoridades se habrían concertado para desvincular a dos funcionarias opositoras a sus respectivas administraciones: por un lado, Piraíno despedía a Alejandra Espinoza Díaz del Senda en La Calera; y Navia hacia lo propio con Fresia Briones Rojo desde la Oficina de Información Laboral (OMIL) en La Cruz.

Cabe hacer presente que Alejandra Espinoza, además de trabajar en Senda de La Calera, es Concejala de La Cruz y férrea opositora de Navia. Por su parte, Fresia Briones es hija de la ex alcaldesa Trinidad Rojo, militante RN y candidata a Concejala de Calera.

Pero, ¿qué pruebas hay para hacer tal afirmación? El mencionado medio obtuvo capturas de pantalla de un supuesto WhatsApp entre el Alcalde de La Calera y una funcionaria que falleció hace poco. En el supuesto chat, Piraíno le indicaba a Verónica Hurtado que "debemos sacar a la Alejandra Espinoza del Senda", para luego agregar que "me lo pidió la Filomena" y que "mañana lo hablamos". También se indica en la ventana de chat que "la Checha se va también"; esto, en referencia al apodo de Briones.

Eso no es todo, pues el portal también acusa que detrás de la presunta solicitud de Filomena Navia a Johnny Piraíno hay "tráfico de influencias", delito en el que un empleado público se vale de su posición privilegiada en la Administración para influenciar a otro funcionario público que desconoce de este abuso.

Fresia Briones señaló a Letra C que "lamento profundamente que el poder que hoy ejercen algunas autoridades sea para perjudicar a personas específicas, por no pensar como ellos y, más aún, ejerzan estas presiones como monedas de cambio".

En tanto, la concejala de La Cruz, Alejandra Espinoza, dio a conocer que luego de ser despedida de la OMIL de La Calera no pudo calificar para obtener un crédito hipotecario que ya estaba preaprobado para acceder a su casa propia.

En base a todas estas graves acusaciones, Puranoticia.cl tomó contacto con la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, para conocer de primera fuente la veracidad de estas afirmaciones, cuyas pruebas son una supuesta ventana de chat entre el alcalde Johnny Piraíno y una funcionaria calerana que falleció hace algunas semanas atrás.

La candidata del Partido Socialista (PS) a la reelección, comentó respecto a la salida de Fresia Briones de la OMIL que "lo desmiento absolutamente porque, primero, yo tomo decisiones en base a la evaluación técnica de una persona, y la evaluación que tenía de la OMIL no era positiva. Yo hice un cambio, donde traje a una nueva encargada de la OMIL, con experiencia y todo, que ha demostrado con creces que la OMIL de La Cruz necesitaba ser sometida a una cirugía de personal".

Luego, aseguró que "jamás le pediría a Johnny (Piraíno), con la confianza que tengo, que saque o no a una persona; una, porque es un profesional igual que yo, tiene más experiencia en municipios que yo, conoce perfectamente cómo funciona La Calera y sus programas, por lo tanto él toma las decisiones en su comuna y yo tomo decisiones en mi comuna. Los dos somos súper autónomos en ese sentido".

Y aunque reconoció que el edil calerano la ha orientado respecto a proyectos y temas de vivienda, descartó que se haya puesto de acuerdo con él para sacar a estas dos personas, ya que eso es "menospreciar la experiencia que tenemos como profesionales, porque tenemos una evaluación técnica de cómo armar nuestros equipos".

Luego, la Alcaldesa de La Cruz apuntó contra las dos funcionarias despedidas: "Me sorprende que esto venga de una profesional y que venga de dos mujeres que están en política y que saben perfectamente que todos los alcaldes, cuando somos electos o electas, tenemos la libertad de tener a gente con competencias técnicas y que respondan a nuestras confianzas. Eso lo sabemos quienes estamos en política".

De igual forma, dio a conocer que tanto la concejala Alejandra Espinoza como la candidata Fresia Briones "militan o militaban en partidos políticos".

De la primera, dijo que "viene del Partido Socialista, salió electa en cupo del PS, arastrada por mí cuando saqué la primera mayoría, y se ha convertido en la principal opositora durante todo este tiempo, con una postura súper oposicionista, obstructiva de nuestro proyecto. No me sorprende que ella hoy, a menos de una semana de las elecciones, haga anuncios de una conversación privada, de una persona que está muerta, porque la colega Verónica Hurtado está muerta".

Sobre la candidata Briones, militante de RN, expuso que "la decisión que tomé con la encargada de la OMIL fue basada en mi análisis técnico, porque consideraba que la OMIL tenía que mejorar y lo hemos demostrado porque hemos triplicado la cantidad de cursos que hemos dado, con herramientas y materiales con la gente. Eso no se veía en la OMIL y también tengo que defender el trabajo del equipo que conformé y no me arrepiento en lo absoluto del cambio que hice. Y eso no me lo recomendó Johnny ni nadie. En eso nos parecemos harto porque no soy quién para venir y decirle que debe poner a tal equipo en el Senda. La verdad es que no corresponde".

Respecto a la fecha en que se dio a conocer esta denuncia, Navia sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que "es una acusación muy baja en tiempos de campaña y también creo que es una acusación sobre una superioridad moral de personas o una persona, la concejala Espinoza, que se ha encargado durante todo este tiempo de tener una participación muy violenta como Concejala de La Cruz".

"Yo creo que esto responde a la conducta de odiosidad y desidia que ha mantenido la concejala Espinoza durante este tiempo hacia mí y las personas que me rodean. Ella sabe muy bien de estrategias de política, porque la he visto siendo militante del PS y hoy apoyando a la UDI. Entonces conoce de ambas caras y ella sabe muy bien de estrategia y de jugar sucio en la política. Creo que responde a eso y lo lamento porque hemos tratado de hacer una campaña bonita y limpia", añadió Navia.

Finalmente expuso que "hemos incitado a una campaña pacífica y de frente, y acá aparece un relato muy crudo, con una conversación con una persona que falleció, una colega, culpándome a mí –una vez más– de sus desgracias, de no poder postular a vivienda, haciendo caso omiso de lo que ella debería entender como mujer de la política; y la señora Briones también, como hija de una ex Alcaldesa".

Por último, vale hacer presente que fuentes de Puranoticia.cl en la zona interior de la región de Valparaíso informaron que el medio Letra C estaría asociado a una ex funcionaria municipal de La Calera, militante del Partido Socialista, la cual fue despedida por el alcalde Piraíno cuando se desempeñaba en el área de Cultura.

Otro hecho que hay que mencionar es que nuestro medio tomó contacto con el equipo de comunicaciones del alcalde calerano, Johnny Piraíno, el cual se comprometió a iniciar las acciones para que el candidato a la reelección nos entregara su versión de los hechos, la cual –al menos hasta el cierre de este artículo– no llegó.

PURANOTICIA