Alcalde y Concejales de Quintero piden audiencia al presidente Boric tras nuevos episodio de contaminación en la zona

Durante la sesión del Concejo Municipal de Quintero realizada el miércoles 29 de mayo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo junto a los concejales abordaron los últimos episodios de contaminación medioambiental del aire que han afectado a estudiantes y funcionarios de los establecimientos educacionales de la comuna.

Esto, debido a que sólo en lo que va del mes de mayo se han denunciado al Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre del municipio, 340 afectaciones a la salud de las personas, siendo las más graves, lo acontecido el martes 28 de mayo que contabilizó 114 casos, de los cuales sólo 30 fueron diagnosticados por un médico como problemas asociados a la contaminación del aire (T59), 83 casos fueron vinculados a otras causas y 48 se derivaron a sus hogares sin atención.

El elevado número de personas y la simultaneidad de las emergencias acontecidas el martes reciente en la Escuela República de Francia, Colegio Santa Filomena, Colegio Artístico Costa Mauco y el Colegio Valle de Narau, pusieron en evidencia la falta de médicos para atender a escolares, profesores y asistentes de la educación al momento en que se desarrollaba el evento contaminante del aire descrito como “olor a cloro” que provocó náuseas, dolor de cabeza y ardor en los ojos.

Ante esto el alcalde Mauricio Carrasco informó que, “tuvimos una coordinación hasta tarde con la Seremi de Educación, finalmente logramos ponernos de acuerdo y suspender las clases para el día de hoy, porque había mala ventilación, según la información que maneja el Delegado Presidencial, manteniendo el desayuno y el almuerzo, pero esa no es la solución, y aquí entramos de lleno de nuevo, o sea ¿qué vamos a hacer? vamos a pasar todo el invierno igual que los otros año anteriores”.

“Hay muchos niños que no tienen una red de apoyo, que trabaja el papá y la mamá. ¿Dónde quedan? Hay muchos niños que almuerzan en los colegios, o sea, seguimos estando igual que hace 10 años atrás, no hemos visto ninguna diferencia por parte de los nuevos instrumentos que tienen. Si bien se han agregado instrumentos de medición, pero sigue siendo medición posterior a lo que pasa aquí, falta una decisión de parte del Gobierno, no es una responsabilidad de este Gobierno lo que está ocurriendo hoy día es del Estado, pero hoy día este Gobierno está de turno y tiene que tomar decisiones”, planteó el jefe comunal.

La llegada del otoño, no tan sólo trae consigo bajas temperaturas sino que también, mucha nubosidad a baja altura que impide la correcta ventilación de la bahía y la península, ante lo cual el alcalde Mauricio Carrasco indica, “¿se va a seguir suspendiendo clases? Los niños que no tienen red de apoyo ¿quedan solos en sus casas? Los niños que almuerzan en el colegio ¿quedan sin almuerzo? O definitivamente cada vez que hay una mala ventilación ¿se van a detener los procesos que son sensibles en el barrio industrial?”.

“Ayer el delegado estuvo toda la tarde en su trabajo, pero que esté el delegado no significa que la solución esté hecha, por lo tanto, esto tiene que ir acompañado de recursos, de decisiones políticas, de decisiones económicas, entendiendo que esto es un barrio industrial importante para el país, pero son decisiones que se tienen que tomar. Seguimos sacrificando las familias de Quintero, y principalmente afectando la salud de estos niños adultos mayores, si esto no es normal lo que estamos viviendo. ¿Se ha mejorado? muy poquito”, recalcó la primera autoridad comunal.

Finalmente, el alcalde Mauricio Carrasco informó que va a, “coordinar con el delegado presidencial ambiental y la delegada presidencial de la región, para ver si podemos conseguir alguna entrevista con el Presidente de la República, ¿Cuál es la visión que tiene él?, ¿Cuál la visión que tiene la Ministra del Interior?, ¿Qué va a ocurrir? Estamos recién partiendo los meses más fríos, ahora viene junio, julio y agosto, que son los meses que tenemos peor registro de mala ventilación”.

