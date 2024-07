Alcalde Sharp pide al Gobierno que incorpore al plan «Calles sin Violencia» a todas las comunas de la región de Valparaíso

Lograr un acuerdo nacional e incorporar a todas las comunas de Valparaíso al plan «Calles sin Violencia» fueron parte de las propuestas que planteó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, durante el encuentro que tuvo junto a la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Tras la reunión, el jefe comunal porteño aseveró que “es evidente que estamos frente a una crisis de seguridad en el país. Desde la perspectiva de Valparaíso, la región de Valparaíso, le hemos pedido al subsecretario que las políticas de seguridad no se concentren sólo en la región Metropolitana, sino que también, involucre la región de Valparaíso. Todas las comunas de la región de Valparaíso debieran ser parte del plan «Calle sin Violencia». Hoy son sólo cuatro, por tanto, pensamos que ésa es una medida inmediata que el Gobierno podría perfectamente implementar, porque va a suponer el fortalecimiento de la presencia policial, ya que en la región tenemos un severo déficit policial”.

Asimismo, comentó que en la cita con el Gobierno, “hemos planteado con mucha fuerza, la necesidad de que la seguridad deje de ser un eslogan y que el país y la sociedad se ponga de acuerdo a cuál es la hoja de ruta, medidas de corto, mediano y largo plazo que se sumen a las que ya se han implementado para enfrentar la crisis de seguridad. Aquí el objetivo es velar porque las familias chilenas tengan la tranquilidad en sus barrios y ciudades para poder vivir en paz”.

En ese sentido, añadió que “es fundamental, por tanto, que el país avance hacia un acuerdo nacional en materia de seguridad que garantice la paz y que ponga el énfasis en la niñez. Por ejemplo, hoy cada vez más niños, niñas y jóvenes están vinculados a hechos delictivos graves, homicidios, crimen organizado. No podemos perder a la juventud y, para eso, necesitamos políticas, recursos y ponernos de acuerdo y dejar esta pelea eterna entre oficialismo y oposición, Congreso y Gobierno que al final, sinceramente, no conduce a absolutamente nada”.

Por su parte, tras la reunión, el subsecretario Monsalve destacó "el ánimo de colaboración, de entender que éste es un problema del país que afecta a las personas que nos ven y nos escuchan. Esas personas a lo que aspiran de la política, es que podamos tener una respuesta de colaboración y coordinación para abordar los problemas. Destaco este ambiente de colaboración, porque la seguridad de los chilenos y chilenas no es para cálculos políticos, no es para peleas que no resuelven nada. La seguridad requiere que la política se haga cargo del problema de chilenos y chilenas y proponga soluciones".

En esa misma línea, la autoridad destacó “el llamado al sentido de urgencia, pero también al sentido de seriedad. Los problemas en materia de seguridad pública requieren urgencia, pero no cualquier solución o declaración. La seguridad requiere políticas de Estado y, en ese ámbito, hemos tenido esta reunión. Ése es el espíritu que hoy han mostrado los alcaldes y alcaldesas con quiénes nos hemos reunido".

PURANOTICIA