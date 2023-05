Alcalde (s) de Quintero y nuevo episodio de contaminación: "La norma de calidad de aire debe tener estándares internacionales"

El alcalde subrogante de Quintero, Francisco Jeldres, abordó el episodio de contaminación que afectó este martes a la bahía de Concón, Quintero y Puchuncaví.

En conversación con Cooperativa, al ser consultado respecto a la contradicción entre los datos entregados por el Ministerio la Seremi del Medio Ambiente, la autoridad respondió que "la norma de calidad de aire tiene que mejorar y tener estándares internacionales para que lo que suceda acá no tenga ese doble discurso" debido a que "las estaciones de monitoreo no registran todos los gases que emanan de cada una de las empresas del cordón industrial".

En esta línea, se refirió a las medidas provisionales contra siete empresas que decretó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): "Para nosotros no es lo mejor; (lo ideal) es que cierren la actividad productiva e identifiquen rápidamente desde dónde proviene este olor y que tengamos claridad, pero quedamos en incertidumbre", dijo.

Asimismo, debido a que las emanaciones habrían iniciado durante la noche del lunes, la autoridad comunal manifestó que "reclamamos contra la acción tardía del Gobierno de suspender las clases, porque si esto se conocía, la suspensión debió ser inmediata, y no esperar a la afectación de estos 100 niños", "dado que muchos se retiraron a sus casas".

En tanto, sobre el actuar del Estado en esta situación, Jeldres expresó "no sé si el término es que 'no dé el ancho', pero ciertamente no es suficiente. Que tengamos niños afectados que tengan que suspender sus clases, afectando su aprendizaje, que se sientan distintos a otros niños del país, eso no tiene que seguir pasando. Nos falta mucho por avanzar todavía".

Cabe señalar que este martes la Seremi de Educación de Valparaíso decretó suspender las clases en toda la comuna de Quintero por un peak de contaminación ambiental.

Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio luego que, al menos 100 niños y jóvenes presentaron síntomas de intoxicación como desmayos, náuseas, dolor de cabeza y de estómago.

Tras esta situación, desde el Ministerio de Salud anunciaron que se había iniciado el proceso para decretar Alerta Sanitaria para poder tratar la emergencia que afecta la zona.

"El decreto dotará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso de facultades extraordinarias para que, amparada en la regulación y en las atribuciones legales que posee, pueda realizar acciones de salud pública, así como otras acciones complementarias, destinadas a prevenir y controlar en forma efectiva las posibles consecuencias sanitarias derivadas de la contaminación atmosférica", detallaron desde el Minsal.

En tanto desde el SMA se dictaron diversas medidas provisionales contra siete empresas de la bahía de Concón, Quintero y Puchuncaví, debido a que según afirmó la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, los episodios de intoxicación "se relacionarían con la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)".