Alcalde Óscar Calderón solicita ampliar ruta que une Quillota con futuro Aeropuerto de Concón

Cuando al mediodía del 18 de abril, el Presidente Gabriel Boric confirmaba que el Aeródromo de Torquemada se convirtiría en los próximos años en Aeropuerto de Concón, la noticia fue celebrada en gran parte de la región de Valparaíso.

Tres meses después, junto con recordar la importancia de este proyecto para la zona, el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, también hizo hincapié en que esta iniciativa es la gran oportunidad para mejorar la conectividad desde el interior de la región hacia el Gran Valparaíso, y particularmente la comuna de Concón.

Y es que el jefe comunal quillotano se refirió específicamente a la ruta 64 Ch, más conocido como Camino Internacional, que actualmente sufre de congestiones vehiculares constantes, un problema de marca mayor considerando que se trata de la principal carretera de conexión de la capital provincial, la que en los últimos 50 años no ha tenido mejoramientos relevantes para elevar sus estándares de seguridad y optimizar los tiempos de traslado de los automovilistas que se desplazan por ella.

“El aeropuerto Torquemada está pensado su funcionamiento para el 2027, por tanto es ahora cuando se deben actualizar los estudios, porque una buena noticia como ésta se puede transformar en un verdadero dolor de cabeza para los conductores. Para nadie es un misterio que la actual ruta 64, que une Quillota con Concón, está saturada y requiere de un estudio definitivo para su ampliación”, comentó el jefe comunal.

Cabe hacer presente que la distancia entre las comunas de Quillota y Concón no supera los 23 kilómetros, trayecto que en condiciones normales se podría realizar en 20 minutos. No obstante, debido a la importante congestión vehicular y al explosivo crecimiento industrial e inmobiliario, el tramo puede superar los 70 minutos, situación que agobia a los automovilistas que diariamente deben movilizarse por esta vía.

NO MAS PEAJES

Vale recordar que en febrero del año 2023 el Municipio de Quillota se reunió con el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, a quien se le entregó la propuesta de la vía. El ex secretario de Estado comprometió, junto a personeros de la dirección nacional de Vialidad, la actualización de estudios para la factibilidad de la ampliación, sin que hasta la fecha se conozcan avances en esta materia.

En ese sentido, Calderón dijo que espera que, de concretarse esta propuesta, se haga con recursos de Vialidad y no a través de nuevas concesionarias.

“La comuna de Quillota ya ha sido muy castigada con los efectos de la Autopista Los Andes. Quedamos rodeados de peajes, no pagamos el tramo justo, y en definitiva fuimos los más castigados por una gran obra pero que para Quillota no tiene ningún impacto positivo. Sin duda que las autoridades de esa época no defendieron con fuerza los intereses de sus habitantes”, precisó el Alcalde.

NUEVO AEROPUERTO

El anuncio del Gobierno sobre la ampliación y mejoramiento del Aeródromo Torquemada contempla vuelos comerciales nacionales e internacionales, que potenciarán la economía y el turismo en la región de Valparaíso, con una inversión total de más de 76 mil millones de pesos. Según explicó el Presidente Boric, con esto se espera recibir más de 900 mil pasajeros al año gracias a vuelos comerciales nacionales y hacia el vecino país de Argentina.

El futuro aeropuerto, ubicado en el cerro Torquemada de Concón, es un proyecto que entrará en operación el año 2027 y las obras incluyen la habilitación de un nuevo terminal de pasajeros de más de 4 mil metros cuadrados, áreas verdes, estacionamientos, alargue y ensanche de pistas, así como también instalaciones de apoyo a la operación como torre de control, subestación eléctrica, bodegas, entre otros.

