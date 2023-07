Alcalde de Zapallar relató asalto que sufrió con su familia: "En varias ocasiones me pusieron la pistola en la cabeza"

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, se refirió al violento asalto que sufrió junto a su esposa e hijos en la madrugada del pasado miércoles 5 de julio.

Cabe recordar que los delincuentes golpearon al jefe comunal luego de que intentara oponer resistencia al atraco, por lo que en vista de sus lesiones fue derivado al Hospital de Biprovincial Quillota - Petorca.

En entrevista con La Segunda, señaló que "me golpearon durante la hora que duró el asalto. Yo busqué proteger a mi familia en todo momento, entonces durante mucho rato hubo distintas situaciones donde yo protegí a cada uno de los niños. Les decía que se llevaran todo, pero que no tocaran a ninguno de los niños, que se dieron cuenta de todo lo que pasó".

"Fueron violentos porque yo defendí a mi familia y no dejé que le hicieran nada a ninguno. Estando amarrado me lograba parar y defender a mi señora y a cada uno de los niños, que estaban en distintas piezas. Naturalmente que cada vez que hacia esto, la represalia era peor. Hubo permanentes amenazas. En varias ocasiones me pusieron la pistola en la cabeza o en el pecho", sumó.

En la misma línea, Alessandri detalló que "uno siempre tiene miedo, sabe que está viviendo en un Chile muy inseguro, me ha tocado acompañar a víctimas, pero hoy con más fuerza que nunca sé que vamos por el camino correcto al exigir que se modernice el Estado, profesionalizar más aún a las policías, apoyarlas y entregarles herramientas".

Consultado por si el robo en realidad se trató de un tipo de amedrentamiento por combatir la delincuencia, aseveró que "en este momento no creo nada. Soy muy respetuoso con la investigación del fiscal Benjamín Santibáñez, que tiene muchas aristas y estoy cooperando con todas. Me tocó una situación bastante extraña, pero prefiero que el fiscal se refiera a la investigación que él lleva".

"La Oficina Antinarcóticos de la Municipalidad de Zapallar ha sido un éxito, trabajamos con los vecinos de manera anónima. Tenemos expolicías de la PDI colaborando con nosotros y hoy van más de 80 detenidos, más de 170 investigaciones en coordinación con las policías y el Ministerio Público. Hemos tomado un rol que no nos corresponde, pero buscamos que la comunidad pueda estar más tranquila y erradicar la droga de nuestra comuna", agregó.

A propósito de lo ocurrido, el jefe comunal criticó el plan "Calles sin Violencia" implementado por la administración del presidente Boric, indicando que "le advertimos al Gobierno que si priorizaba 15, 20, 30 o 40 comunas, los delincuentes, el crimen organizado, se moverían a otras comunas, y lamentablemente hoy estamos viviendo los resultados de una mala medida".

"Los alcaldes, los municipios, sin tener atribuciones, hemos tomado un rol contra la delincuencia y el crimen organizado, porque los vecinos nos están exigiendo. Los alcaldes pensamos que si no lo hacemos nosotros, entonces quién. Hoy la droga nos gana en todas las comunas del país, en todas las provincias y regiones, en las escuelas, colegios y liceos", acotó.

