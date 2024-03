Alcalde de Limache critica fallas del plan «Calles sin Violencia» y asegura que "no generó el impacto que se buscaba”

El fin de semana pasado dos personas fueron asesinadas tras una balacera en Rodelillo, en la parte alta de Placeres, Valparaíso, y anteriormente este mes ya habían ocurrido asesinatos en Quillota, Limache y Viña del Mar.

Particularmente en Limache, comuna que lidera Morales, un hombre de 53 años perdió la vida tras ser apuñalado el domingo 10 de marzo. Es por esto, que la autoridad comunal alzó la voz por la seguidilla de muertes en la zona.

“Claramente la estrategia que hoy día se está utilizando para enfrentar la situación de delincuencia e inseguridad que hoy día existe en las distintas comunas es insuficiente y no ha dado los resultados probablemente que se esperaban. Siento que el centralizar y focalizar toda la energía solo en el plan Calles sin Violencia claramente hoy día no ha generado el impacto que se buscaba”, dijo, tajantemente el jefe comunal.



Esto, estima, debiese llevar a que "se generen nuevas estrategias y se definan nuevas acciones que nos permitan, conservando un concepto de equidad territorial en la línea de la seguridad, justamente hacer frente a la temática de inseguridad”, para lo cual considera “fundamental el hecho de no sólo aumentar dotación, sino también aumentar la presencia y las acciones desde la autoridad central con los distintos programas, no solamente en las grandes comunas, sino también en las de nivel medio y de las pequeñas comunas de la región. Hay comunas que hoy no pertenecen a los planes que se están invocando y por lo tanto, la sensación de inseguridad no sólo de homicidios sino que en general se sigue manteniendo”.

En tal sentido, señaló que lo que ocurre con los homicidios “es una señal, pero no es toda la temática de delincuencia. Esto es mucho más grande que eso y por lo tanto requiere una intervención mucho mayor, con mayor cantidad de recursos, con mayor cantidad de efectivos policiales, con una mayor descentralización en las acciones que se generen y con estrategias locales que sean mucho más potentes”.

Sin embargo, también emplazó a los parlamentarios, a propósito de las modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades que se encuentra en el Congreso. “Creo que también tiene que haber un aumento y agilidad en la agenda legislativa, los municipios estamos esperando la nueva ley que permita justamente fortalecer la línea de seguridad ciudadana en los municipios, en los gobiernos comunales. Estamos a la espera de eso para poder generar una mayor cantidad de contrataciones, para poder generar sistemas administrativos que sean mucho más ágiles para poder dar respuesta a la temática de inseguridad que vive cada una de las ciudades", manifestó.

AUMENTO SOSTENIDO DE HOMICIDIOS DESDE 2021

El académico de Derecho e investigador de la Universidad Viña del Mar (UVM), Emmanuel Bernales, afirmó que “en términos generales las cifras globales de homicidios consumados en nuestra región presentan un incremento sostenido desde el año 2021 a la fecha. Según cifras oficiales, al año 2021 hubo un total de 68 homicidios, mientras que para el año 2022 este número ascendió a 141, es decir, estadísticamente en nuestra región se cometen 0,38 homicidios diarios, lo que equivale a 5,40 en dos semanas, por ende, 7 homicidios en dos semanas es un incremento aproximado del 27% en relación con una tendencia sostenida arrastrada desde hace al menos 3 años a la fecha”.

Actualmente, más allá del plan “Calles sin violencia”, indicó que “empíricamente algunas medidas que han resultado efectivas en el corto plazo son el endurecimiento de la normativa que regula el porte, tenencia, incautación, tráfico y fabricación de armas de fuego, acompañado de una real y efectiva fiscalización. Esto, en virtud de la correlación que existe entre el aumento de la tasa de homicidios y el uso de armas de fuego en la comisión de los mismos”.

Por otra parte, desde una perspectiva disuasiva “otra medida se puede vincular con reforzar la presencia de carabineros en las calles, ya que, la Policía desde hace años dejó de marcar presencia en los territorios para dedicarse a otras labores policiales estrictamente no preventivas, desvirtuando esta función en las municipalidades a través de la seguridad municipal. Sobre este punto me parece pertinente recordar que existe una reforma a las instituciones policiales pendiente y que se constituye en una tremenda herramienta y oportunidad para corregir estas ineficiencias que presenta la problemática de seguridad ciudadana”, planteó.

A su parecer la principal falla que se advierte frente al fenómeno de la seguridad ciudadana “es una rigidez y lentitud en el abordaje de la problemática por parte de las instituciones involucradas (Poder Ejecutivo y Legislativo) y la poca claridad y organicidad en el enfrentamiento de un fenómeno dinámico que muta constantemente. Un ejemplo de lo anterior, es que llevamos años discutiendo sobre el Banco Unificado de Datos o qué delitos componen la categoría de delitos de mayor connotación social.

En forma paralela, el alcalde Jorge Sharp, al ser consultado sobre qué llamado hace al Gobierno en torno al problema de la seguridad que se vio reflejado en su comuna el fin de semana recién pasado con el doble homicidio, volvió a insistir en las 5 medidas que propone para combatir el problema de la delincuencia, que aún no han tenido respuesta.



“En primer lugar, el aumento de la dotación en la Policía Marítima, la ley que permite eso hoy día duerme en el Congreso; en segundo lugar, la creación de una Policía Turística, hay exitosa experiencia internacional en estas materias; en tercer lugar, nuevas fiscalías locales y más fiscales, pues no es posible que capitales regionales tengan solo una fiscalía local. En cuarto lugar, el mejoramiento de las condiciones de las cárceles y del personal de gendarmería, con nuevos programas de reinserción, es sabido que las cárceles son verdaderas escuelas del delito. Y en quinto lugar, ciudades seguras, una fuerte e inmediata inversión pública para proyectos como el recambio de luminarias, recuperación de plazas y multicanchas y la creación de seguridad ciudadana en todas las municipalidades de Chile, ya que la gran mayoría no cuenta con ellas”, señaló.



PURANOTICIA