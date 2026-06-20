Alcalde de Graneros critica desorden del Gobierno por caso de menores haitianos

El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, criticó con fuerza la falta de coordinación entre las distintas instituciones del Gobierno y el manejo de la información por los niños y niñas haitianos que han entrado al país.

En esa comuna de la Región de O’Higgins hay nueve menores vinculados con la lista de la Contraloría General de la República (CGR).

El edil sostuvo en CNN Chile que "a nivel de instituciones queda un manto de cierta duda en términos de cómo se procede con la información. Nosotros como municipalidad tenemos toda la información".

Según el alcalde, "demoramos 24 horas en establecer no solo los nombres, sino que también la ubicación, las familias y las historias de los nueve niños" que estaban en Graneros y que integran la lista de la CGR.

"Faltan cruces de información entre instituciones, y creo que bien nos hubiésemos ahorrado toda esta alerta generada a nivel nacional. En nuestro caso, la información siempre estuvo", dijo el alcalde.

El edil de Graneros confirmó que esos nueve niños están con sus familias vinculantes y en proceso de "tramitación de visa, lo que corresponde con la normativa. Los menores están identificados, en perfectas condiciones e inscritos en los servicios escolares".

"Podemos darle tranquilidad a la comunidad de que los niños que estaban en nuestra comuna se encuentran escolarizados, con sus familia y bien", precisó el alcalde.

Agregó que "una política de Estado que viene desde el gobierno central debió ser mucho más ordenada y generar filtros previos antes de informar esto. Se causó un cierto grado de crisis colectiva en la comunidad".

El alcalde explicó que los datos para activar los protocolos de búsqueda de los menores de edad les llegaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, aunque explicó que solo eran los nombres y que se enteraron de la situación global por la prensa.

"Después nos bajaron la información a través de nuestra oficina local de niñez, que trabaja en contacto directo con el Ministerio de Desarrollo Social. Por ese canal nos indican que en nuestra comuna habría nueve personas, por lo que activamos el protocolo y detectamos que están con sus familias de base", indicó Marcelo Miñañir.

Y terminó diciendo que cree que la cifra de menores haitianos en su comuna aumentará, "porque tenemos un alto número de migrantes. Pero nos da tranquilidad el hecho de que cuando nos llegue ya la información y si estamos de nuevo con algunos casos, seremos capaces de hacer el trabajo como municipalidad y responder con la misma rapidez que lo hicimos ahora".

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