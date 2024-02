Alcalde de Florida es encontrado sin vida luego de chocar en estado de ebriedad y presentar su renuncia al cargo

La mañana de este lunes, se confirmó el hallazgo sin vida del alcalde de Florida, ciudad ubicada en la región del Biobío, Jorge Roa, quien fuese encontrado fallecido en su domicilio luego de que fuese detenido por chocar su vehículo en estado de ebriedad, situación por la cual posteriormente presentó su renuncia a través de redes sociales.

“Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello. Ocurridos los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles”, expuso la autoridad comunal en su cuenta personal de Facebook la madrugada de este lunes, en la que explicó que luego de una actividad municipal solidaria “me regresé a mi casa, dejé el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas. No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgo y condeno a mi familia”.

“Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso , y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza: Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más, y que me fue minando en muchos aspectos”, añadió en la publicación, donde aseguró que “seré consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagaré el delito cometido. Entregué 28 años de mi vida a la educación en Florida, dentro de ese periodo ocho años como concejal y once años como alcalde”.

“El tiempo, la historia se encargarán de evaluar mi gestión, la cual se tornó cada vez más difícil en especial por concejales que se estaban encargando de entrabar mi desempeño con prácticas matonescas y coordinadas para ponerme a la gente en mi contra , todo liderado por Parra y compañía… sólo excluyo de esto a Felipe Cabrera, muchacho educado y coherente siempre”, continuó con su mensaje, el que concluyó indicando que “a esto se suman las redes sociales con páginas falsas, y que se escondían tras perfiles falsos. Debo reconocer el apoyo de muchas y muchos funcionarios que estuvieron siempre conmigo, no incondicionalmente sino que con puntos de vistas distintos, porque sabían que me gustaban que lo que hiciéramos tuviera enmarcado de manera correcta, dando un sello de calidad a nuestra gestión”.

Ahora, fue la propia presidenta regional de la Democracia Cristiana María Carolina Inostroza quien confirmó la sensible noticia de su muerte. “Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, expresó en conversación con Radio Bío Bío.

“Él estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado el tema de la renuncia a su cargo a alcalde, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”, añadió Inostroza, asegurando que “esta es una lamentable noticia para nosotros (…) Para nosotros fue un camarada importante, que le entregó dignidad a los vecinos de Florida”.

PURANOTICIA