Alcalde de Calama confirma paro comunal tras homicidio y ataque a balazos a comisaría de Carabineros

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, confirmó un paro comunal, el que se desarrollará este viernes 21 de abril desde las 09:00 horas.

Esto luego de las balaceras registradas durante la noche de este martes.

Dos muertos y cinco heridos dejaron como saldo los dos hechos registrados en la comuna de la región de Antofagasta.

Todo comenzó en avenida Granaderos, cuando una banda que transitaba en un auto blanco disparó contra la 1ª Comisaría de Carabineros, dejando a dos civiles heridos que realizaban labores de guardia.

Posteriormente, el grupo siguió su camino hasta llegar al terminal de buses de la empresa Turbus, donde perpetraron un ataque específico hacia cuatro personas de nacionalidad venezolana, de los cuales tres resultaron lesionados y uno fallecido.

Ante estas situaciones, el alcalde declaró que “Calama no aguanta más. El viernes a las 09:00 de la mañana comienza a paralizarse la ciudad. Todo en un ejercicio demócratico con respeto a las heridas, al dolor que tenemos los calameños con lo que está pasando”.

“A partir de las 09:00 de la mañana el día viernes, los mismos vecinos convocaron a un paro de nuestra ciudad. Manifestaron su dolor, su tristeza, su rabia. Calama no puede estar esperando más”, agregó.

“No lo podemos normalizar, no es una simple preocupación, es una angustia”, complementó Chamorro, según consigna radio Biobío.

Además, el jefe comunal no descartó la posibilidad de extender la suspensión de clases.

“Hoy día me junto con la comunidad educativa. Yo soy muy respetuoso con lo que me recomienda el Centro General de Padres y Apoderados, y no descarto la posibilidad. En el transcurso del día esperamos tener un pronunciamiento más claro”, dijo el alcalde en Mega.

Finalmente, Chamorro llamó a las autoridades a centrarse en las necesidades de la comuna. “Si no nos consideran como personas, calculen cuánto es el porcentaje de recursos que otorga este territorio a todas las ciudades de Chile”.

