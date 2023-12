¿Alcalde, Consejero Regional o Diputado? Luis Mella confirma intenciones de volver a ser candidato en elecciones venideras

A mediados de 2021, Luis Mella Gajardo dejó oficialmente de ser Alcalde de Quillota tras haber cumplido siete periodos al mando de la Municipalidad, situación que lo dejó inhabilitado para optar a una nueva reelección, dando cumplimiento de esta forma a la reforma constitucional que imposibilitaba que las autoridades comunales –entre otras– pudieran permanecer más de 12 años en el principal sillón edilicio.

Tras estos 29 años como jefe comunal, el médico de profesión se convirtió en el Director de la Casa de Acogida de Quillota, desde donde comenzó a impulsar fuertemente una de las iniciativas estrella de su gestión como Alcalde: el Centro del Bienestar para Personas Mayores y las Familias, la cual hasta el día de hoy aún no ve la luz debido a una serie de dificultades administrativas y burocráticas que lo llevaron a pensar en dar nuevamente un giro en su vida laboral y retomar sus aspiraciones políticas.

"Eso me motiva a reconsiderar la intención de participar en una de las próximas elecciones para ocupar algún cargo que me pueda dar fuerza para luchar por esto en lo que creo y que hoy, más que nunca, se necesita hablar por quienes no tienen voz", señaló Luis Mella en entrevista con Héctor Morales, de radio Crystal.

Y es que según expuso el hoy hombre independiente, pero con más de dos décadas militando en la Democracia Cristiana (DC), "uno con el tiempo se da cuenta que la capacidad de influir en las decisiones de las autoridades es mayor cuando uno tiene un cargo. No es lo mismo cuando yo era Alcalde a la fuerza que puedo tener ahora siendo Director de la Casa de Acogida. No es lo mismo tener un cargo provincial o regional que si soy sólo el médico de la Casa de Acogida".

Mella se ha mostrado "angustiado" por el presente de la salud tanto en la comuna de Quillota como en la región de Valparaíso en general, pues ha dicho ver "mucha postergación", especialmente de las personas mayores. Luego enumeró algunos problemas, como los que vive la Unidad de Emergencia del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca y la Unidad Oncológica del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, por ejemplo.

En ese contexto, dio cuenta de una realidad indignante: "En el despacho de ambulancias del SAMU todos los días vemos personas a las que no se les manda la ambulancia porque por teléfono se les dice que ya se están muriendo, sin diagnóstico ni alivio del sufrimiento antes de la muerte", expuso el Dr. Mella.

Por eso es que afirma que "sólo quiero colaborar y levantar la voz con fuerza porque pasa el tiempo y veo que las cosas no cambian, veo que hay mucha necesidad en materia de salud y me duele ver el sufrimiento de la gente. Estos temas los he conversado en privado con autoridades y no veo cambios, así que creo que hay que golpear la mesa, hay que levantar la voz y atreverse a decir muchas cosas".

El histórico ex Alcalde de Quillota también criticó a las actuales autoridades políticas, señalando que a muchos les falta "voluntad", señalando que "sé que faltan muchos recursos en salud, pero hay cosas que son de voluntad. Hay cosas que con voluntad se apuran". Así es como recordó, por ejemplo, que desde el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) le prometieron la entrega de catres clínicos para la Casa de Acogida, acción que aún no se materializa porque, a su juicio, falta voluntad.

Respecto al cargo en el que ha pensado postular, Luis Mella indicó a radio Crystal que "aún no lo tengo decidido y yo creo que hoy están todas (las posibilidades) abiertas, pero donde pueda servir más y donde pueda ayudar, porque seguiré ejerciendo la medicina y ayudando en temas de salud para cambiar esta realidad".

En ese sentido, el titular de la Casa de Acogida de Quillota profundizó diciendo que "me gustaría un lugar desde donde pueda sacar más rápido el Centro de Bienestar, donde sea escuchado más de lo que he sido escuchado hasta ahora, porque no estoy diciendo cosas falsas. Pasan los meses y no hay respuestas".

Finalmente, dio cuenta de sus dos condiciones a la hora de asumir nuevamente una aventura política: "Desde el lugar donde más pueda ayudar y pueda seguir trabajando como médico", explicó el conocido doctor Mella. ¿Será nuevamente desde la Alcaldía de Quillota, debiendo competir con Óscar Calderón, la persona que él mismo instaló como su candidato a sucederlo? ¿Será como Consejero Regional de Valparaíso, siguiendo los pasos que está cumpliendo su hijo Cristian Mella quien, al parecer, también desea abrirse a nuevos horizontes en materia política? ¿O quizás competir por el Distrito 6 de la Cámara de Diputados para poder tener más voz en pos de la salud no sólo de su querida provincia de Quillota, sino que de toda la región y el país? Son respuestas que hasta el momento –y según reiteró varias veces en la entrevista– aún no conoce, pero que al menos asegura no tener descartada ninguna posibilidad.

