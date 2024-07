Ajustan medidas preventivas contra el zancudo Aedes aegypti e inspeccionan el retiro de neumáticos en desuso en Los Andes

Más de 200 neumáticos dispuestos en parqueaderos de la zona de El Sauce han sido inspeccionados por la Seremi de Salud y retirados para su disposición final. La medida, que implementa la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, junto a la Seremi de Medio Ambiente, busca eliminar los elementos que son posibles criaderos para el zancudo Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el Zika, Fiebre Amarilla, Chikunguña y el Dengue.

Las autoridades esperan que se retiren más de tres mil neumáticos fuera de uso y que sean reciclados bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Adicionalmente, la seremi de Salud, Lorena Cofré, informó nuevas medidas preventivas dispuestas por la Autoridad Sanitaria, para evitar nuevos focos del mosquito.

“Como Seremi de Salud hemos emitido una resolución que mandata, en este caso a privados y públicos, a tener cloradas las piscinas y con la mantención correcta y adecuada. Vamos a estar fiscalizando aquello y tomando muestras”. El documento aplica en las provincias de Los Andes y San Felipe.

Con ello, las piscinas y piletas que no puedan vaciar se podrán mantener un remanente de agua si se le ha agregado algún producto larvicida autorizado, que impida la proliferación de insectos. Mientras, las piletas estructurales deben limpiarse en los bordes con un cepillo, agregarles cloro y alguicidas autorizados. Las piletas de recirculación deberán hacer circular el agua al menos una vez por día, mientras que las de plástico o lona deberán desagotar y limpiarse mientras no se usen y guardarse en lugares donde no acumulen agua.

Por otra parte, la misma resolución incluye a los cementerios de ambas provincias prohibiendo la acumulación de agua en floreros o en recipientes que no posean cierre hermético.

“Esto no implica que las personas no puedan entregar flores a sus deudos, sin embargo, lo que estamos sugiriendo es que lo puedan reemplazar por esponja, tierra u otro mecanismo”, comentó al seremi de Salud.

“Son distintas las seremis trabajando conjuntamente a la Delegación, también municipios y otros organismos vecinales que están recibiendo socio educación. Pero también ha sido necesario llamar a un Cogrid por el nuevo foco encontrado, y esto ha sido en función del doble trabajo que estamos haciendo”, indicó el delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristian Aravena, quien sostuvo que “son muchos los neumáticos, sabemos que es complejo terminar con esto, sin embargo el trabajo es diario, constante y también los acuerdos en coordinación con todos los servicios que estamos llevando a cabo este trabajo para evitar la llegada de cualquier tipo de enfermedad que son transmitidas por este zancudo”.

En el marco del hallazgo de dos nuevos focos del zancudo la semana pasada, por personal de la Seremi de Salud en la zona de El Sauce, la autoridad de la cartera manifestó que “nos preocupa cómo finalmente el Aedes aegypti se está adaptando a las condiciones climáticas de nuestra zona. Las personas también tienen que tomar los resguardos que hemos insistido bastante y en esta oportunidad lo digo con mayor énfasis: no acumular agua. Acá los necesitamos a todos y todas, este trabajo nosotros lo hacemos como equipo, sin embargo, no es un tema único del sector salud, es un tema que convoca a toda la ciudadanía, para que prevengamos que llegue el Dengue a nuestra provincia”.

En cuanto a la presencia de la enfermedad en la zona de Los Andes, Cofré aseguró que “no tenemos Dengue autóctono y tampoco hemos tenido nuevos casos de Dengue importando de otros países. Sin embargo, tenemos que seguir tomando las precauciones”.

Medidas preventivas

No mantener agua estancada.

Si necesita almacenar agua, hacerlo en recipientes tapados.

Tener contenedores de basura siempre secos.

Limpiar canaletas de agua lluvia y desagües.

Cambiar el agua de floreros de casas y cementerios por esponjas húmedas o arena y limpiarlos frecuentemente.

Si tiene piscina, mantenerla limpia y debidamente clorada.

