Agua depositada sobre la duna habría causado el nuevo deslizamiento en socavón en el Campo Dunar entre Reñaca y Concón

Un nuevo deslizamiento se registró durante la mañana de este viernes en el sector del socavón de Reñaca, luego que una intensa lluvia se dejara sentir desde la madrugada del mismo día.

Las imágenes del desprendimiento de material se hicieron virales en redes sociales, lo que volvió a reactivar la preocupación en torno a la falla estructural.

Para Marcela González, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la PUCV, “existen lluvias fuera de lo esperado que repercuten en un aumento en la demanda del colector, el cual desafortunadamente está evacuando una gran cantidad de aguas lluvias directamente sobre la duna y como consecuencia tenemos un nuevo socavón".

La académica agregó que “se trata de una situación repetitiva. Es agua que está depositándose directamente sobre la duna. Entonces mientras eso siga ocurriendo y en las mismas cantidades, nuevamente vamos a tener el mismo fenómeno: el material se satura y fluye".

En cuanto a cómo podría afectar a las edificaciones colindantes, González agregó que “es difícil de responder si es perjudicial para los edificios, porque eso requiere un análisis. De todos modos, las dimensiones del socavón, a simple vista, se ven mucho menores a las de los anteriores; el segundo socavón tiene una intervención con rocas, esto evidentemente mejora la situación de drenaje ante la saturación de agua”.

Por último, la académica de la PUCV sostuvo que hay diversos elementos en el lugar que pueden prevenir un daño mayor. “Existen geotextiles que ayudan a que el agua no se filtre hacia el material. En parte, eso ayuda a que el socavón no sea mayor porque la fuga de agua es mucha, y a su vez el material que se instala genera un peso de contención del material de la duna para que no siga fluyendo”, dijo González, quien agregó que “ante estos eventos de lluvia es de suma importancia cubrir el material que está colindante a las estructuras y canalizar el agua que viene del colector".

