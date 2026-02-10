Advierten fuerte “presión” de bandas narco en la frontera norte tras nueva incautación de drogas en la región de Antofagasta

La estrategia de combate frontal al tráfico de drogas implementada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros sigue dando resultados, como queda en evidencia con una serie de importantes decomisos en las primeras semanas del año.

El último procedimiento se desarrolló hace unos días en la ruta 21-CH, cuando Carabineros que realizaban controles preventivos detectaron dos vehículos sospechosos que al momento de fiscalizarlos, estos se dan a la fuga, por lo que se inicia el seguimiento de los mismos.

Momentos más tarde, el personal policial se percata que uno de los vehículos había sido abandonado a un costado de la ruta, descubriendo en su interior 1.154 paquetes de marihuana, con un peso de 1.294 kilos, además de 2 cajas con 266 frascos de ketamina, equivalentes a 26 litros de este anestésico.

Diligencias posteriores realizadas por Carabineros de OS7 bajo dirección de la Fiscalía de Calama permitieron ubicar y detener en domicilios de esa ciudad a dos ciudadanos bolivianos de 20 y 42 años por su responsabilidad en el transporte ilegal de la droga.

Durante las pesquisas además se incautan 927 dólares y un millón de pesos en dinero en efectivo, cuatro vehículos y otros elementos importantes para la investigación.

ESTRATEGIA

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que este procedimiento, y otros igualmente importantes realizados las primeras semanas del año, son el resultado de los planes estratégicos implementados junto a Carabineros, los cuales, dijo, han permitido alcanzar cifras históricas de incautaciones los últimos años.

“Si se considera lo hecho los últimos tres años, tenemos prácticamente 80 toneladas de drogas incautadas, cifra que no tiene nada que envidiarle a lo que ostentan las agencias de persecución de drogas de elite del mundo, de manera tal que esta nueva incautación de drogas con detenidos, con trabajo investigativo, no viene sino a confirmar las tremendas capacidades de nuestras policías y el Ministerio Público”, sostuvo.

SOBERANÍA

El persecutor puso en relieve la relevancia estratégica que tiene el trabajo que viene realizando la Fiscalía Regional y Carabineros, y que tiene que ver con la “protección de la soberanía nacional” en lo que dice relación con el control de los bienes, capitales y personas que se mueven a través de sus fronteras físicas.

“El crimen organizado influye en la soberanía nacional principalmente a través de la pérdida de control fronterizo. Cuando toneladas de estupefacientes transitan por un territorio, la soberanía de interdependencia del Estado es, en la práctica, inexistente en esos puntos. En este escenario, el Estado no pierde su territorio físicamente ante un ejército, sino que su voluntad soberana es secuestrada por intereses criminales”, advirtió.

Al respecto, manifestó que la región soporta hoy una enorme presión en su frontera y, por lo mismo, valoró el trabajo que está haciendo Carabineros, que no es otro que “soportar esa presión para que organizaciones criminales extranjeras no puedan ingresar tremendas cantidades de drogas a Chile”.

Juan Castro Bekios manifestó finalmente que el compromiso del Ministerio Público es seguir trabajando sin pausa en contra de las organizaciones criminales que están detrás del tráfico de drogas, liderando investigaciones y acciones policiales que conduzcan a la detención no solo de los transportistas, sino que también de distribuidores, revendedores, financistas y todos los que participen en el ilícito.

Los dos bolivianos detenidos fueron formalizados por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y por petición del Ministerio Público quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 120 días.

