Adulto mayor que vivía en situación de calle fallece en casa de acogida de Valparaíso: acusan que el SAMU no quiso atenderlo

Profunda tristeza existe en la comunidad del Barrio Puerto de Valparaíso, luego que se confirmara el fallecimiento de un adulto mayor, que fue recibido hace algunos días en la Casa de Luz, una entidad de acogida para personas en situación de calle.

Según indicó a Puranoticia.cl el presidente de la Fundación ValpoCree, Patricio Veas, "por amor al prójimo" recibieron a esta persona que se encontraba en "condiciones precarias", que fue ayudada inicialmente por vecinos y el servicio de atención primaria.

Y es que transcurridos los días, se percataron que este hombre de 66 años no tenía las condiciones de salud mental y física aptas para permanecer en dicho lugar.

Así es como solicitaron ayuda para que fuera relocalizado, sin embargo el líder de esta entidad que no recibe apoyos del Estado asegura que "no fuimos escuchados".

De igual forma, expuso que el martes solicitaron ayuda del SAMU para que fuera a atenderlo en el inmueble ubicado en la calle Blanco, en pleno Barrio Puerto; esto, pues el acogido presentaba fuertes dolores estomacales y corporales.

No obstante, Patricio Veas denunció que "llegaron al albergue y no lo quisieron atender. El móvil que lo visitó fue el A9, que no tomó atención a lo que ocurría".

Pero lo peor ocurrió este miércoles, pues "este hombre abandonado por la sociedad amaneció fallecido, en el más absoluto abandono del Estado, sólo atendido por corazones bondadosos que lo socorrieron los últimos días de su vida".

Debido a ello, hizo un llamado a la institucionalidad del Estado a "tomar cartas en el asunto" e iniciar una investigación al Servicio de Salud por lo ocurrido.

"La pobreza, el dolor y el abandono debe ser atendido con programas de atención, y apoyar a las instituciones que efectivamente atienden sin ningún interés económico, sino más bien ayudar a mejorar la vida de las personas", continuó Veas.

Por último, sostuvo que el adulto mayor que llegó hace algunos días a la Casa de Luz "falleció en el olvido. El sistema social del país no tiene la más mínima sensibilidad al dolor que padecen las personas más marginadas de Chile".

PURANOTICIA