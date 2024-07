Ad portas de vencer el plazo para inscribir candidaturas, core Nataly Campusano reconoce que Mundaca no es la única carta oficialista

La consejera regional (core) y delegada regional del Comité Central del Frente Amplio, Nataly Campusano, confesó que lo que esperaban en la tienda era que Rodrigo Mundaca fuera el candidato único del sector, y que aún, a sólo cuatro días de las inscripciones de candidaturas, están conversando con los otros partidos del oficialismo para lograrlo.

La exdirigente estudiantil también habló sobre cómo es ser parte del Comité Central del Frente Amplio, diciendo que “es un espacio importante de toma de decisión política, pero a la vez también en términos como concretos, se viene a cumplir un rol principalmente como el Legislativo, una especie de Congreso que dirime la presentación de propuestas o decisiones que se dan desde la Dirección Nacional o también las situaciones que se puedan dar desde los espacios regionales como tal. Por tanto, es un espacio que dirige, que discute, que reflexiona y en este caso vota la Política del Partido. Este es un cargo nacional, si bien mi cargo tuvo una votación de carácter regional, que es parte de las fórmulas para poder también tener representación desde las regiones”.

-¿Cómo ve la mala evaluación que ha tenido el Presidente Gabriel Boric y las críticas a su gestión?

A ver, yo creo que a la actual administración encabezada por el Presidente Boric le han tocado bastante escenarios complejos que tienen características de incidencia global, que tienen características propias que también del gobierno anterior no se pudieron resolver y que este gobierno ha tenido que asumir. El tema de seguridad es un caso que hoy día lo vemos visiblemente en estos momentos, pero que tiene una conducción y ha tenido una línea que data de mucho tiempo para poder llegar a las consecuencias que ya tenemos. Lo mismo en el caso de la economía, recibimos un gobierno que tenía una cifra importante en materia de inflación, que tenía tasa importante en materia de desempleo, hoy día se ha podido estabilizar cuestiones que se le criticaba al gobierno que no podía realizar, y hoy día lo está realizando. Hemos tenido una inversión importante en materia presupuestaria en distintas áreas, en materia de seguridad ha sido uno de los mayores aportes que ha tenido Carabineros en este momento y así suma y sigue. Políticas públicas como pago cero, la ley en este caso en materia de alimentos para los derechos de niñas, niñas conocida como la ley papito corazón, bueno, en fin, 40 horas, sueldo mínimo, son varias las cosas que ha hecho este gobierno y creo que la evaluación de su política pública desde mi perspectiva es positiva. Sin duda creo que el escenario es complejo frente a una derecha local y global que tiene estrategias que son de público conocimiento de cómo se despliega a través de las distintas plataformas que hoy día están en acceso de todas las personas, instalando escenarios que no son reales como tal. Ahora, eso no quita, entendiendo con quién nos enfrentamos, que esta ultraderecha avanza con bastantes acciones que desde mi punto de vista le hacen daño a la democracia y a la política, eso no quita que sin duda de nuestro sector tenemos que hacernos la autocrítica en muchos aspectos.

-¿Cuál es la autocrítica?

Yo creo que hay elementos que no son problemáticas, que no se han podido administrar de la mejor manera. Me refiero a conflictos que efectivamente han estallado en esta administración y pudiesen haberse sido administrados de una mejor manera. En lo comunicacional creo que hay un factor importante, pero sumando y restando, creo que este gobierno va a dejar un legado importante en materia de políticas públicas que hace mucho tiempo se buscaban y que no se habían realizado.

-¿Cómo se avizora la elección presidencial del próximo año? Hasta ahora en la derecha se han posicionado distintas figuras para una eventual primaria, ¿y en el oficialismo?

Aún queda tiempo, pero también sabemos que el siguiente año está a la vuelta a la esquina…Creo que lo natural es que desde los distintos espacios, desde la izquierda y desde el progresismo, existan liderazgos y es natural que existan, se quieran disputar y quieran ser parte del proceso de discusión presidencial. Los distintos casos progresistas y de izquierda tendrán su alternativa y existen mecanismos de primaria y existen mecanismos que hoy día están instalados para poder resolver aquello. Para mí lo importante para poder llegar a ser gobierno es que hoy día los esfuerzos de las izquierdas y el progresismo tengan la capacidad de dialogar para tener un eje programático, que sean unificados, que sean frente global, frente a una ultra derecha, una derecha conservadora, una derecha que habla contra los derechos de las mujeres, una derecha que efectivamente habla de retroceder en materia de derechos civilizatorios y creo que ahí tenemos que ser bastante estrategas y a la vez también pragmáticos, pero a la vez lo suficientemente firmes para enfrentar este desafío. Quien lidere eso tendrá ese desafío y creo que hay mecanismos cómo resolver quién lo lidera. Y a pesar que se dice que no hay renovación frente a los rostros presidenciales, yo creo que sí hay renovación, yo creo que hay liderazgo para poder tener una apuesta.

-¿Quiénes?

Mira, en la formalidad jamás hemos hablado de nombres. Ayer tuvimos nuestro primer comité central, por tanto las prioridades no estuvieron puestas, la discusión en los nombres, pero efectivamente nosotros miraremos cuáles son las mejores alternativas y habrá su momento y tendremos nuestro momento para poder evaluar tanto al sujeto o sujeta que pueda liderar el proyecto, como en este caso también mirar a nuestro alrededor. Efectivamente también sabemos que existen otros liderazgos que son cartas importantes para poder conducir la Presidencia de la República.

-Dentro de las encuestas que han salido últimamente, la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti tiene un protagonismo importante a nivel nacional. ¿Han pensado en figuras de ese tipo en ella o en otros, quizá el mismo Rodrigo Mundaca, que había sacado una buena votación como gobernador antes?

No sé, tú misma lo has dicho. Hay muchas cartas que son buenas, son cartas observables, cartas que sin duda nos colocan en una muy buena posición desde el Frente Amplio. Pero la discusión con nombre y apellido no se ha dado y entiendo que no se va a dar en un tiempo más atendiendo que hay prioridades dentro de lo que es el partido, en este caso el partido Frente Amplio, que estamos priorizando y mirando lo que son las elecciones tanto de gobernadores regionales y municipales.

-¿El tema de la seguridad, cómo lo observan? Entiendo que es un desafío importante para el oficialismo, para el gobierno, se acaban de anunciar medidas en términos de seguridad para el país, pero principalmente para la región metropolitana.

El tema seguridad es bastante complejo, no porque lo entendamos como tal, sino porque lo vemos a través de las distintas situaciones que han pasado en nuestro nuestro país y porque tiene distintas aristas, la preventiva, la arista de las policías, el fortalecimiento de las policías, también en este caso las lógicas culturales que se están dando en nuestro país. Hay un sinnúmero de elementos que vienen a incidir en lo que es la temática de la seguridad y también por tanto se tiene que tomar en materia de seguridad de una manera intersectorial, no basta solamente verlo desde la perspectiva punitiva, que sin duda aquel sujeto o sujeta que comete un delito tiene que ser condenado, en este caso desde la perspectiva punitiva, desde la norma, pero también creemos que hay elementos esenciales de fortalecimiento de las policías, tanto de carácter preventivo, me refiero en este caso a la Policía de Investigaciones, tienen que ser esenciales y tienen que desde tener más recursos hasta tener más herramientas para poder focalizar las nuevas lógicas de lo que ha sido el crimen organizado que está incidiendo en nuestro país. Y también hay que indicar que la policía marítima cumple un rol importantísimo, sobre todo en la región de Valparaíso, donde tienen los principales puertos, donde sabemos que los puertos también tienen bastantes incivilidades frente a lo que es la organización criminal en distintos aspectos y la lógica también de la ruta de la droga. Si bien hay que hay que tomar rápidamente lo más urgente en este caso que es la inseguridad que tiene la gente con mejor inversión pública, es necesario mejorar los espacios públicos para que la gente se sienta segura, pero a la vez también tiene que haber una acción paralela para que todos estos elementos que te he mencionado también se pongan sobre la mesa y se mejoren para tener seguridad preventiva en sus distintas dimensiones.

-¿Qué te parece que se anuncien medidas para la región Metropolitana y no para la región de Valparaíso?

Bueno, eso yo creo que independiente de la administración, lo hemos visto, a mí me tocó verlo con el primer periodo con el intendente Martínez, donde había una figura centralista de nuestro país, que lo vemos en materia presupuestaria, lo vemos también en materia de políticas públicas, la descentralización. Los gobernadores en estos momentos han sido clave para levantar la bandera en ese aspecto. Le pedimos sin duda al Ejecutivo y al Legislativo que también puedan agilizar todas las discusiones que hoy día están al debe en materia de descentralización para que se pueda avanzar prontamente.

-Han habido críticas a la delegada regional, Sofía González, y cómo se ha enfrentado el problema de la seguridad en la región, además de sus declaraciones alejadas de la realidad que vive la ciudadanía día a día. ¿Qué es lo que hace falta entonces para poder mejorar la seguridad acá en la región?

En la región de Valparaíso falta inversión en los espacios públicos y eso es inversión desde las distintas instituciones, pero tiene que haber un plan realizado en la región de Valparaíso para mejorar.

-¿Qué le parece que constantemente se pida la renuncia de la delegada por los problemas de seguridad?

Mira, yo creo que el rol de la delegada primero parte con algo bastante nuevo, al igual que el gobernador, creo que ser delegado o delegada jamás es un espacio que va a ser cómodo para nadie, porque se enfrenta a todos los conflictos, a todos los escenarios más controversiales de la región. Por tanto, yo tengo una precisión de la delegación que ha estado ajustada a sus facultades y creo que lo importante es que hoy día las distintas instituciones, municipalidades, gobiernos regionales puedan tener una participación activa con la presencia de la figura del legado regional, que es quien representa al Presidente de la República. Y creo que sin duda siempre se puede hacer más, pero creo que también es un escenario que hoy día se está rediseñando la región atendiendo estos nuevos roles, estos nuevos cargos.

-En la elección a gobernador hay cuatro candidatos en la izquierda y tres en la derecha. ¿Cómo ve la competencia? Al final parece que no hubo posibilidad de generar un solo candidato en la izquierda, que era lo que se tenía pensado en un principio, ¿o aún se puede?

Creo que lo que debiese haber sucedido era que hubiésemos tenido una candidatura única. Pero también me quedo convencida que desde la izquierda tenemos un muy buen candidato y es Rodrigo Mundaca, y creo que es un buen candidato para poder competir tanto en primera y en segunda vuelta, para poder en este caso enfrentar al competidor que pasa en segunda vuelta, que eventualmente sería alguien como Pepa Hoffmann. Para poder representar los intereses de la región desde el progresismo y desde la izquierda, yo creo que hubiese sido ideal el otro escenario, pero estamos en este escenario donde dentro de todas las cartas que hoy día vemos visiblemente, efectivamente creo que Rodrigo Mundaca es el mejor candidato.

-¿Se ven posibilidades de llegar a una candidatura única?

Yo espero que hasta el último momento se haga todo el esfuerzo para enfrentar un gobierno regional unificado con un eje programático claro. Para eso se requiere de todas las voluntades y creo que en eso todos tienen que tener la capacidad de generar su crítica, su autocrítica y también en este caso manifestar al otro que puede hacerlo mejor o que hay disenso, y cuando se habla, se plantean las verdades, se puede sacar una buena conclusión de que yo no lo descarto, pero si el escenario es como ya lo estamos viendo, yo creo que seguimos teniendo una muy buena carta, que es Rodrigo Mundaca.

-¿Qué pasará con su futuro en el Consejo Regional?

Yo no voy a la reelección.

-¿Por qué?

Porque para mí en este caso era una apuesta, dos años en el Consejo Regional, y creo que también uno puede aportar desde distintos espacios, como también desde el partido más grande de Chile, que es el Frente Amplio. También tengo proyecciones personales que yo creo que como sujeto, en este caso como sujeta, todos necesitamos crecer y avanzar.

-¿Qué tipo de proyecciones estás pensando? ¿Ir al Parlamento?

Yo no descarto nada de eso. Lo que tengo claro es que para mí lo particular es también un motivo de crecimiento. La verdad es que eso se tiene que concluir con el partido, pero como te quiero volver a confirmar, para mí cualquier apuesta que dé va a ser siempre en la línea de crecer.

