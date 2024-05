Acusan a ex juvenil de San Antonio Unido de violar a joven el 2021: Fiscalía espera hace tres años un peritaje para formular la imputación

Un nuevo caso de presunta violación está afectando al fútbol chileno. Luego que fueran detenidos nueve ex cadetes (algunos profesionales actualmente) de Cobreloa debido a una violación grupal a una joven, ahora se conoció de otro caso similar que habría protagonizado un futbolista de San Antonio Unido el 2021 cuando tenía 19 años.

Según dio a conocer una joven de 21 años en el matinal «Contigo en la Mañana», de Chilevisión, todo ocurrió hace tres años, cuando denunció ante la policía a un jugador del SAU por violación y abuso sexual. No obstante, habiendo transcurrido todo este tiempo, la víctima asegura que aún no se ha detenido ni menos formalizado al sujeto.

La joven –a la que el programa de televisión identificó como Rocío– comentó que el ataque ocurrió el 12 de marzo de 2021 cuando ella, el futbolista y un grupo de amigos compartían al interior de una vivienda ubicada en la comuna de El Quisco.

"Yo estaba totalmente vestida (en la cama), puse cojines entre nosotros dos para que no se diera ningún malentendido de que hubiera alguna doble intención de algo y, claro, ahí fue cuando ocurrieron los hechos. Claramente un hombre tiene mucha más fuerza que yo y no me escuchó", aseguró Rocío al matinal.

La víctima, quien en agosto del 2023 presentó una querella criminal por este hecho ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, continuó expresando que le dijo "más de 20 veces" al jugador del SAU que "no quiero, no quiero, no quiero".

De igual forma, la joven de 21 años reveló los mensajes que tuvo con el deportista después de lo ocurrido, donde comienza diciéndole que "te pedí muchas veces que no quería". Ante ello, el futbolista le dijo que "sorry, de verdad no fue con mala intención, estuve mal. Mil disculpas, de verdad", agregando que "te entiendo, de verdad. No sé por qué lo hice. No estaba pensando en lo que hice".

"¿Sabes cómo podría interpretarlo alguna persona a la que le cuente esto? Como violación", indicó Rocío, a lo que el jugador le pidió con insistencia que "porfa, no le cuentes a nadie, te lo pido. Disculpa, la verdad no fue mi intención. Yo pensé después que estuve mal, tenía la cabeza en otro lado. Porfa, no le cuentes a nadie. Te lo pido por mi madre, porfa. No me hagas esto".

Al respecto, la fiscal de Delitos Sexuales de San Antonio, Javiera Torres, expuso que "la víctima efectúa la denuncia y concurre al hospital Claudio Vicuña, donde le tomaron muestras biológicas y posteriormente fueron remitidas por personal de la Brigada de Delitos Sexuales al Laboratorio de Criminalística. Esta diligencia es esencial, la obtención de los resultados de este peritaje, ya que contamos con testimonios de oídas del relato de la víctima, pero no con prueba biológica científica".

"El peritaje tiene el objetivo de contar con evidencia objetiva científica para poder formular cargos en contra del imputado y por eso es una diligencia esencial que efectivamente estamos esperando hace bastante tiempo, pese a los requerimientos que ha hecho el Ministerio Público a Lacrim para que remita el resultado", agregó.

En tanto, el presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, explicó al diario El Líder que "nos enteramos de esto por familiares de la denunciante. Se comunican con nosotros, conmigo en forma personal, para contarme del caso y, de la misma manera, una ex seleccionada nacional de fútbol, Romina Parraguirre, nos trajo antecedentes al club. Tuvimos una reunión de directorio y de acuerdo a los protocolos del club, expulsamos al jugador de las series inferiores en forma inmediata. El jugador, 10 días después de ocurridos los hechos denunciados, ya no pertenecía a nuestro club".

Finalmente indicó que "fuimos criticados por su familia, debido que no respetamos su presunción de inocencia, pero asumimos que era una situación grave y, en base a eso, actuamos. Pudo ser bueno o malo, pero había que tomar una decisión y se le apartó".

