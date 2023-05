«Abogado del metanol» fue declarado culpable de dos homicidios calificados: cobró seguros de vida de dos personas a las que envenenó

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar emitió un veredicto condenatorio en contra de Ricardo González Latorre, más conocido como el «abogado del metanol», acusado de envenenar en un trago de alcohol a una mujer y a un hombre, a los que incentivó a firmar una serie de seguros de vida.

La instancia judicial declaró al profesional como culpable de dos delitos de homicidio calificado, uno de ellos en grado consumado, en la persona de Natalia Véliz; y el otro en carácter de frustrado, en perjuicio de Luis Olivares; ambos ilícitos perpetrados en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, respectivamente.

Sin embargo, el TOP de la Ciudad Jardín absolvió al imputado del delito de fraude al seguro, por no reunirse los elementos suficientes para acreditar dicho ilícito.

La lectura de sentencia, en tanto, se realizará el jueves 25 de mayo a las 13:00 horas, instancia donde ya el Ministerio Público pide presidio perpetuo calificado.

Durante el litigio, el fiscal de Quilpué, Hernán Silva, señaló que el condenado "es un acusado ilustrado en el sistema legal y judicial, es abogado. Estimamos que hizo uso de su inteligencia en la comisión de los ilícitos y que los programó con anticipación".

En tanto, la abogada querellante de la hija de la víctima fallecida, María Fernanda Cuevas, aseguró que "estamos frente a un asesino serial como nunca antes se había visto en este país. Esto, porque usa métodos altamente elaborados y que ha actuado por completa impunidad por casi 20 años".

EL PRIMER CASO

El primero de los casos se remonta al año 2005, cuando el sentenciado contrató a Luis Olivares, en Viña del Mar, para realizar distintos trabajos de construcción, los cuales finalmente nunca se concretaron.

Desde entonces entablaron una especie de relación de amistad, hasta que el año 2012 el «abogado del metanol» se contactó nuevamente con Luis Olivares; esta vez no para ofrecerle un trabajo, sino que un seguro de vida. Tras pensarlo, el hombre aceptó el ofrecimiento de su "amigo" e incluyó como beneficiaria a su pareja.

Meses después de contratado el servicio financiero, Ricardo González volvió a contactarse con quien sería su primera víctima, a quien invitó a su casa, ofreciéndole diferentes tragos, en medio de una tertulia en la comuna de Villa Alemana.

Sin embargo –y según consta en la acusación de la investigación del Ministerio Público– al momento de servirle vino con frutas, habría agregado una sustancia tóxica. Se trataba de alcohol metílico, más conocido como metanol.

Tras varios sorbos, la víctima se descompensó, siendo trasladado a un sitio eriazo de Quilpué, donde lanzó el cuerpo. No obstante, el abogado de profesión no contaba con el hecho de que Luis Olivares despertaría horas después, en muy malas condiciones de salud, logrando salir de la fosa para solicitar ayuda.

EL HOMICIDIO CONSUMADO

El homicidio consumado se registró el 2018, año en que Ricardo González conoció a Natalia Véliz López, con quien supuestamente iniciaría un negocio de frutos secos. En ese contexto, el jurista le ofreció contratar seguros de vida, algo que finalmente se concretó con tres contratos, supuestamente para sus hijas.

El 28 de junio de ese año, el abogado le pidió reunirse, aparentemente para poner fin a la relación laboral que tenían, algo que había solicitado la propia Natalia Véliz. En dicha ocasión, el sujeto la invitó a beber alcohol en su vehículo, sirviéndole un vaso de whisky, aunque al igual que con la otra víctima, le agregaría metanol.

Tras supuestamente estar en un alto estado de ebriedad, González pasó a dejar a su casa a Véliz. Al día siguiente, la mujer no se pudo levantar de su cama, ya que presentaba fuertes dolores de estómago, vómitos y mareos, aunque lo que causaba más preocupación en la víctima era que había perdido la visión.

Todos estos síntomas finalmente provocaron que la mujer fuera trasladada al hospital, donde tras días internada, y sin diagnóstico claro, falleció el 7 de julio del 2018.

La abogada querellante de la hija de la fallecida, María Fernanda Cuevas, señaló que durante todo el tratamiento hospitalario se barajaron diferentes tesis del diagnóstico. Aquello, hasta que le pidieron a una de las hijas de la mujer que revisara su teléfono, encontrando los mensajes con González.

En el WhatsApp de la mujer había conversaciones con el acusado, en el que ella le decía “¿qué me diste? Me siento muy mal. Yo antes había tomado, pero ninguna caña es así, nunca me he sentido así. No puedo ver la pantalla, me cuesta escribir”. El abogado, en tanto, le respondía diciendo que "nosotros tomamos lo mismo, duerme".

Por lo mismo, el 1 de mayo del 2020, la PDI detuvo a Ricardo González y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva, primero en la cárcel de Valparaíso y luego en el recinto penal de Quillota.

¿ASESINO EN SERIE?

Desde la parte querellante apuntan a otros casos: el primero se remonta al año 2004, cuando María Eliana Cádiz se fue a vivir a Valparaíso con Ricardo González, lugar donde finalmente fue encontrada muerta con dos impactos de bala en un basural.

En ese caso, también se cobró un seguro de vida por más de $100 millones. ¿El beneficiario? El mismo profesional.

En dicha causa, la Fiscalía decidió no perseverar en contra del profesional.

El año 2016 también existe una causa en contra del «abogado del metanol», en la cual el familiar de una presunta víctima (Marcelo Montesinos, quien murió en las mismas circunstancias que las demás, formó parte como testigo del juicio, al igual que los familiares de la mujer asesinada el 2004.

